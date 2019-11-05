Черчесов назвал сильными сторонами сборной России по футболу командную игру и "физику"

Сборная России в ноябре проведет заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Ее соперниками будут команды Бельгии и Сан-Марино. Игры пройдут 16 и 19 ноября в Санкт-Петербурге и Серравалле соответственно.

"Наша сила в командной игре, в физической подготовке и духе, который должен быть, - сказал Черчесов. - Нужно правильно подготовиться и учесть много нюансов".

"Сила сборной Бельгии в том, что на каждой позиции у них индивидуально сильные игроки, - отметил главный тренер российской команды. - Но самое главное, что они связаны в командной игре. Когда есть индивидуально сильные игроки, которые не понимают друг друга, то сопернику, наверное, немного легче [играть против них], чем когда индивидуально сильные давно играют вместе; бельгийцы же этим составом играют не первый год. Сборная Бельгия - хорошая, организованная команда, которая напичкана классными игроками".

Сборная России 13 октября со счетом 5:0 одержала победу над командой Кипра и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).