Черчесов: российские футболисты в матче с командой Сан-Марино не будут играть на Дзюбу

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу не будет играть на нападающего Артему Дзюбу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Станислав Черчесов.

"Установки играть на Дзюбу в матче с командой Сан-Марино не будет. Это второй матч, о нем мы будем думать после встречи со сборной Бельгии, далеко забегать не надо", - сказал Черчесов.

"Помочь ему стать лучшим бомбардиром отбора к чемпионату Европы? Я уже говорил об этом после матча с командой Кипра. Вы сами прекрасно видели - даже в тех случаях, когда он мог забивать сам, он отдавал Головину, поэтому такой цели нет. Есть командная игра, только в ней, если ты правильно действуешь, можно решать свои задачи", - добавил он.

На вопрос о том, планирует ли Черчесов дополнительно мотивировать Дзюбу перед оставшимися матчами, тренер ответил вопросом: "Если он до сегодняшнего дня сам забивал без какой-то дополнительной мотивации с моей стороны, следующие без меня не сможет?"

Дзюба занимает третье место в списке лучших бомбардиров сборной России, забив 24 мяча. Впереди него только Александр Кержаков (30) и Владимир Бесчастных (26).