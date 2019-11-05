Нагельсман считает, что отмененный гол "Лейпцига" в матче ЛЧ с "Зенитом" стоило засчитать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Главный тренер немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсман считает, что арбитр не должен был отменять гол его команды, забитый на 14-й минуте встречи четвертого тура Лиги чемпионов с российским "Зенитом". Такое мнение специалист высказал на пресс-конференции после игры.

Во вторник "Лейпциг" со счетом 2:0 переиграл "Зенит" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, встреча прошла в Санкт-Петербурге. На 14-й минуте после удара Марселя Хальстенберга матч влетел в ворота "Зенита", однако израильский арбитр Орель Гринфельд при помощи системы видеоассистента рефери (VAR) заметил игру рукой со стороны игрока немецкой команды по ходу голевой атаки, отменив взятие ворот.

"Я считаю, мы заслуженно победили, не ожидали, что "Зенит" будет такими большими силами играть в обороне, у нас было очень много места и времени. В первом тайме мы слишком торопились, забили гол, который нельзя было отменить, потом забили перед паузой. Когда забили второй гол, мне уже было понятно, что матч закончен, но мы играли до конца, нам нужна еще одна победа для выхода в 1/8 финала", - сказал Нагельсман.

"Мы были готовы к игре "Зенита" в три центральных защитника, так и по схемам "4-4-2" и "4-3-3", - добавил он.

"Зенит" занимает вторую строчку в таблице группы G, имея в активе четыре очка после четырех туров. "Лейпциг" с девятью очками возглавляет группу. Третье место занимает французский "Лион" (4 очка), четвертое - португальская "Бенфика" (3). Позднее во вторник "Лион" сыграет с "Бенфикой" в матче четвертого тура.