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Лига чемпионов

Семак: футболисты "Зенита" уступили "Лейпцигу" в интенсивности игры

"Зенит" проиграл "Лейпцигу" в домашнем матче со счетом 0:2
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" уступали немецкому "Лейпцигу" в интенсивности игры в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

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Во вторник "Зенит" на своем поле уступил "Лейпцигу" со счетом 0:2 в домашнем матче четвертого тура Лиги чемпионов.

"Для нас было важно не пропустить в первом тайме, в концовке пропустили, играть стало сложнее. Шанс был в быстрых атаках, если в Лейпциге мы не могли в них выйти, то сегодня у нас были шансы. "Лейпциг" играет более интенсивно, мы запаздывали в скорости мышления и принятия решений. Нам надо привыкать играть в этом турнире, здесь команды не прощают ошибок, будем продолжать работать дальше, шансы [на выход из группы] у нас еще остаются", - отметил Семак.

"Лимит на легионеров в чемпионате России мешает здоровой конкуренции, уровень чемпионатов абсолютно разный. Там игроки привыкли играть на высоких скоростях при высокой интенсивности, у нас такой возможности нет. Нам нужно усиливаться и каждый год играть в Лиге чемпионов, чтобы мы понимали проблемы и команда стала сильнее", - добавил главный тренер "Зенита".

В отличие от матча в Лейпциге 23 октября (1:2) "Зенит" действовал по схеме в три центральных защитника. "Не считаю, что ошибся в тактике, у нас не быстрая линия обороны, играть в двух не быстрых центральных против команды, которая обладает скоростными игроками, - неправильно. Шансы у нас были, мы их не использовали, но на данном этапе мы слабее по уровню, у нас не так много игроков, которые хорошо работают с мячом под давлением", - подытожил Семак.

"Зенит" занимает вторую строчку в таблице группы G, имея в активе четыре очка после четырех туров. В следующем туре 27 ноября "Зенит" на своем поле встретится с французским "Лионом".

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