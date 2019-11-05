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Лига чемпионов

"Локомотив" примет "Ювентус" в рамках группового этапа Лиги чемпионов

Встреча на "РЖД-Арене" начнется в 20:55 мск
Описание
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Футболисты "Локомотива" в среду постараются взять реванш у "Ювентуса" в домашнем матче в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 20:55 мск.

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Игру обслужит французская бригада арбитров во главе с Рудди Буке. В первом матче команд в Турине 22 октября "Локомотив" открыл счет в середине первого тайма благодаря голу Алексея Миранчука в контратаке. Гости сумели остановить Криштиану Роналду, однако не сдержали Пауло Дибалу, который сделал дубль.

"Ювентус" в группе D идет вровень с мадридским "Атлетико", у обеих команд по 7 очков. У "Локомотива" в активе 3 очка за победу в Леверкузене над местным "Байером". В случае поражения от "Ювентуса" и победы "Атлетико" над "Байером" железнодорожники потеряют шансы на выход из группы.

У "Локомотива" в списке травмированных числятся нападающие Лука Джорджевич и Федор Смолов, а также полузащитник Антон Миранчук. Если Джорджевич продолжает восстановление, то Смолов и Миранчук, как рассказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин, теоретически могут появиться на поле.

"Антон Миранчук и Смолов уже тренируются в общей группе. Сыграют или нет - решим сегодня. Жоау Мариу выздоровел, думаю, сможет принять участие. Травмированных нет, много положительных моментов, физическое состояние команды на нормальном уровне", - сказал Семин на предматчевой пресс-конференции.

Черкизово ждет Роналду

Возможно появление в игре и полузащитника Рифата Жемалетдинова, который в Уфе провел второй матч после травмы. Из-за нее он пропустил практически весь октябрь. Стоит отметить, что Жемалетдинов получил приглашение в сборную России на матчи квалификации чемпионата Европы с командами Бельгии и Сан-Марино.

По словам Семина, "Локомотив" в игре с "Ювентусом" постарается соблюдать баланс между атакой и обороной. "Многое зависит от соперника. Позволят больше атаковать - будем больше атаковать. Любое набранное очко в Лиге чемпионов для нас важно, чтобы двигаться дальше", - отметил тренер "Локомотива".

Ожидает другого футбола от "Локомотива" и главный тренер туринцев Маурицио Сарри. "Локомотив" в первом матче создал нам трудности, "Локомотив" создает большую плотность перед воротами, если они выберут этот же стиль игры, то, я думаю, мы справимся с ними. Но я не думаю, что "Локомотив" будет играть так же, как и в первой игре, я видел их домашние матчи, в них они более агрессивны и энергичны", - сказал Сарри.

В составе гостей, которые прибыли в Москву лишь за сутки до игры и даже не провели предматчевую тренировку в Черкизово, отсутствует Хуан Кудрадо. Колумбийский полузащитник не приехал из-за перебора желтых карточек. Зато нет сомнений, что с первых минут на поле заполненной до отказа "РЖД-Арены" появится Роналду.

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