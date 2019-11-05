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Лига чемпионов

"Лион" обыграл "Бенфику" и обошел "Зенит" в группе Лиги чемпионов

Встреча во Франции завершилась со счетом 3:1
Описание
© EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

ТАСС, 6 ноября. Французский "Лион" со счетом 3:1 дома обыграл португальскую "Бенфику" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Забитыми мячами у победителей отметились Йоаким Андерсен (4-я минута), Мемфис Депай (33) и Бертран Траоре (89), в составе "Бенфики" отличился Харис Сеферович (76).

Андерсен открыл счет на четвертой минуте, быстрее "Лиону" удавалось отличиться в Лиге чемпионов только в 2009 году, когда в матче против венгерского "Дебрецена гол на третьей минуте забил Ким Чельстрём.

Депай стал вторым футболистом в истории "Лиона", которому удалось забить в первых четырех матчах в Лиге чемпионов, первым был бразилец Сонни Андерсон в 2002 году.

В другом матче группы G ранее во вторник петербургский "Зенит" со счетом 0:2 дома уступил немецкому "Лейпцигу".

В турнирной таблице лидирует "Лейпциг", набравший 9 очков, далее идут "Лион" (7), "Зенит" (4) и "Бенфика" (3). В следующем туре 27 ноября "Лейпциг" примет "Бенфику", "Зенит" на своем стадионе сыграет с "Лионом".

Лига чемпионов-2019/20. Группа G
МестоКомандаИВНПМО
1"Лейпциг"43016-49
2"Лион"42117-47
3"Зенит"41125-64
4"Бенфика"41035-93

 

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