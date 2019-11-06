Брагин: сборная России проиграла второй матч Суперсерии из-за повторения старых ошибок

ТАСС, 6 ноября. Молодежная сборная России по хоккею уступила команде Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) во втором матче Суперсерии, так как не были сделаны выводы из ошибок, допущенных в первой игре турнира. Об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Брагин, чей комментарий приводит пресс-служба Федерации хоккея России.

В среду сборная России в канадском Монктоне проиграла в овертайме со счетом 3:4, днем ранее россияне обыграли команду QMJHL со счетом 4:3.

"То, каким образом были забиты шайбы нам, говорит о старых ошибках, будем исправлять. Когда в третьем периоде начали играть правильно, у соперника моментов особо не было. В игру мы вошли тяжело, вратарь Мифтахов выручил много раз, оставил нас в игре. Начали играть после того, как раскатились, второй и третий период были неплохими, да и в целом матч неплохой, обидно проигрывать в овертайме, но это хоккей.

По регламенту Суперсерии российские игроки, выступающие в юниорских лигах Канады, могут сыграть за сборную только против команды своей лиги. В матче против команды QMJHL за сборную России играли четыре хоккеиста лиги Квебека, именно они организовали большинство голов в двух матчах. "Нашим ребятам из лиги Квебека сказали, что мы на связи, будем за ними следить", - отметил Брагин.

Суперсерия является подготовительным турниром к молодежному чемпионату мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии. 8 и 12 ноября россияне сыграют против сборной Хоккейной лиги Онтарио (OHL), 14 и 15 ноября - против сборной Западной хоккейной лиги (WHL).