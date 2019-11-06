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НХЛ

"Даллас" обыграл "Колорадо" в матче НХЛ. Радулов и Каменев сделали по голевой передаче

Встреча завершилась со счетом 4:1
Александр Радулов AP Photo/Tony Gutierrez
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Tony Gutierrez

ТАСС, 6 ноября. "Даллас" на своем льду переиграл "Колорадо" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Далласа" заброшенными шайбами отметились Джейсон Дикинсон (1-я минута), Радек Факса (6, 31) и Кори Перри (47). У "Колорадо" отличился Джей Ти Комфер (20). В эпизоде со второй заброшенной шайбой у "Далласа" результативной передачей отметился российский форвард Александр Радулов, у "Колорадо" голевую передачу сделал нападающий Владислав Каменев, набрав свое первое очко в сезоне.

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Радулов один раз бросил в створ за 16 минут 3 секунды на льду, завершив матч с показателем полезности "+1". Каменев один раз попал в створ ворот, провел на льду 11 минут 25 секунд и завершил матч с показателем полезности "+1", став единственным игроком с положительным показательным полезности в составе команды.

Также участие в матче приняли российский защитник "Колорадо" Никита Задоров, нанесший три броска в створ и проведший на льду 18 минут 28 секунд, завершив матч с показателем полезности "-2". Нападающий Валерий Ничушкин ("Колорадо"), который нанес три броска в створ, провел на льду 12 минут 44 секунды, завершив матч с показателем полезности "-1". Форвард "Далласа" Денис Гурьянов шесть раз попал в створ ворот за 16 минут 26 секунд, проведенных на площадке, с итоговым показателем полезности "0".

В турнирной таблице "Даллас" располагается на 11-м месте в Западной конференции, набрав 17 очков в 17 матчах. "Колорадо" занимает девятое место в Западной конференции, имея в активе 18 очков в 15 встречах. В следующем матче "Даллас" на выезде сыграет с "Виннипегом" в воскресенье, "Колорадо" в пятницу примет "Нэшвилл".

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