Курашов: медали международных стартов являются задачей российских фристайлистов на сезон

"Этот сезон является ключевым, к следующему предолимпийскому году мы должны понимать, с какими составами мы выходим на Олимпиаду. В течение этого сезона должны расставить приоритеты и по тренерам, и по составам. После прошлого сезона внесли определенные корректировки в состав специалистов, усилили медицинское обеспечение, больше внимания будем уделять науке. В сезон входим с оптимистичным настроением, все по плану", - отметил Курашов.

"У нас всегда одна задача - попадать на пьедестал, так что задача на этот сезон все та же - сделать результат в каждой дисциплине системным. Пока не в каждой дисциплине нам это удается. Наша задача - чтобы в каждой дисциплине у нас были медали международных соревнований", - сказал Курашов.

В сезоне-2019/20 в России пройдут четыре этапа Кубка мира по фристайлу. Этапы турнира по лыжной акробатике состоятся в Москве (25 января) и Красноярске (7 марта), этап Кубка мира по могулу пройдет в Красноярске 8 марта, соревнования по ски-кроссу состоятся в Миассе 23 февраля.