Ганус призвал исполком WADA проявить мудрость при вынесении решения по РУСАДА

КАТОВИЦЕ /Польша/, 6 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) проявить мудрость при вынесении решения по статусу его организации. Об этом он заявил в среду на Всемирной конференции по допингу в спорте, которая проходит в Катовице.

Ранее Ганус заявил, что РУСАДА не имеет отношения к появлению изменений в базе данных московской лаборатории, наличие которых заставило исполком WADA инициировать процесс лишения агентства соответствия международному кодексу.

"Я прошу комитет по соответствию и исполком WADA проявить мудрость и дифференцированный подход при решении этого вопроса. И я прошу принять это во внимание, чтобы не допустить подобных ситуаций в отношении независимых национальных антидопинговых агентств мира в будущем", - сказал Ганус.

Исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу 23 сентября. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Если в ноябре исполком WADA получит рекомендацию от комитета по соответствию, решение по статусу РУСАДА будет им принято 9 декабря.

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.