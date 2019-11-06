Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг-скандал вокруг российского спорта

Ганус призвал исполком WADA проявить мудрость при вынесении решения по РУСАДА

Ранее глава Российского антидопингового агентства заявил, что организация не имеет отношения к появлению изменений в базе данных московской лаборатории
Глава РУСАДА Юрий Ганус Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава РУСАДА Юрий Ганус
© Валерий Шарифулин/ТАСС

КАТОВИЦЕ /Польша/, 6 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) проявить мудрость при вынесении решения по статусу его организации. Об этом он заявил в среду на Всемирной конференции по допингу в спорте, которая проходит в Катовице.

На эту тему
Ганус: РУСАДА стало заложником безответственных шагов со стороны руководителей спорта РФ

Ранее Ганус заявил, что РУСАДА не имеет отношения к появлению изменений в базе данных московской лаборатории, наличие которых заставило исполком WADA инициировать процесс лишения агентства соответствия международному кодексу.

"Я прошу комитет по соответствию и исполком WADA проявить мудрость и дифференцированный подход при решении этого вопроса. И я прошу принять это во внимание, чтобы не допустить подобных ситуаций в отношении независимых национальных антидопинговых агентств мира в будущем", - сказал Ганус.

Исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу 23 сентября. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, которая была опечатана в московской лаборатории в связи с федеральным расследованием. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

Если в ноябре исполком WADA получит рекомендацию от комитета по соответствию, решение по статусу РУСАДА будет им принято 9 декабря.

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спортаГанус, Юрий Александрович
Реклама на ТАСС
Лига Европы
Футболист "Краснодара" Ольссон остался недоволен своим выступлением против "Ростова"
Встреча 15-го тура РПЛ между командами завершилась со счетом 2:2, полузащитник был заменен после первого тайма
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС