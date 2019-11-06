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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Колобков намерен завершить допинговые разбирательства

Министр спорта отметил, что у России достаточно конструктивные взаимоотношения с руководством WADA и Международного олимпийского комитета
Министр спорта РФ Павел Колобков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Сергей Бобылев/ТАСС

КАТОВИЦЕ /Польша/, 6 ноября. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков нацелен на то, чтобы завершить допинговые разбирательства в российском спорте. Об этом он заявил журналистам во время Всемирной конференции о допинге в спорте, где он представлял спортивные власти страны.

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Российские спортсмены рискуют столкнуться с недопуском к Олимпийским играм 2020 года в Токио, поскольку Всемирное антидопинговое агентство (WADA) после обнаружения изменений в базе данных московской лаборатории инициировало вопрос лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Мы уже три года находимся в диалоге, считаю, что у нас, в принципе, достаточно конструктивные взаимоотношения с руководством WADA и Международного олимпийского комитета. Все заинтересованы в том, чтобы закрыть эту тему и начать заниматься развитием спорта. Эта тема действительно отвлекает и занимает много времени. Настало время завершить все эти расследования и приступить к подготовке к Олимпиаде и другим соревнованиям", - сказал Колобков.

"Я делаю все необходимое, чтобы эта ситуация закончилась и мы начали решать совсем другие вопросы, в том числе и внедрение нового антидопингового кодекса", - добавил он.

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Решение о статусе РУСАДА может быть вынесено 9 декабря.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спортаКолобков, Павел Анатольевич
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