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Допинг в спорте

Колобков надеется на плодотворное сотрудничество с новым главой WADA Банькой

Избрание президента организации пройдет 7 ноября
Министр спорта РФ Павел Колобков EPA-EFE/Andrzej Grygiel
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© EPA-EFE/Andrzej Grygiel

КАТОВИЦЕ /Польша/, 6 ноября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольдом Банькой. Об этом Колобков рассказал журналистам.

Банька является безальтернативным кандидатом на пост главы WADA. Избрание президента пройдет 7 ноября на заседании совета учредителей организации.

"Его предвыборная программа и его публичные выступления демонстрируют, что он серьезный специалист и готов разбираться в этой проблеме, что он настроен на развитие антидопинговой политики. Надеюсь, что мы с ним найдем общий язык. Несколько раз я с ним уже встречался, мне кажется, мы с ним будем плодотворно взаимодействовать", - сказал Колобков.

Нынешний президент WADA Крэйг Риди покинет свой пост 31 декабря.

Теги
РоссияДопингРиди, КрейгКолобков, Павел АнатольевичБанька, Витольд
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