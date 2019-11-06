Всемирное антидопинговое агентство изберет нового президента

Совет учредителей WADA соберется в четверг в польском городе Катовице, где на протяжении предыдущих двух дней проходила Всемирная конференция по борьбе с допингом в спорте. Банька будет претендовать на пост президента WADA на безальтернативной основе. В январе его кандидатуру большинством голосов поддержал Совет Европы, в мае - представители органов государственной власти, входящие в руководство WADA.

Баньке в октябре исполнилось 35 лет, он бывший легкоатлет, участвовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Министром спорта и туризма Польши был назначен в 2015 году. Срок его президентских полномочий будет рассчитан на три года, после чего он сможет избраться еще на один срок, как это сделал действующий глава WADA Риди, занимающий руководящий пост с 2014 года. Должность британец покинет в возрасте 78 лет.

10 ноября WADA исполнится 20 лет. Банька станет четвертым президентом организации. Учредителями WADA на паритетных началах являются Международный олимпийский комитет (МОК) и органы власти различных стран мира, таким образом, президентство в организации поочередно достается сначала представителю спорта, после - представителю государства.

Вице-президентом WADA должна быть утверждена двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку китаянка Ян Ян. Она сменит норвежку Линду Хеллеланд, которая известна своими резкими высказываниями в адрес России во время допингового скандала.

Велика вероятность, что именно под руководством Баньки WADA будет заниматься вопросом допуска российских спортсменов к международным стартам. В настоящий момент организация инициировала рассмотрение вопроса о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующим своему кодексу. Причина - внесенные в базу данных московской лаборатории изменения, что нарушает условие восстановления прав РУСАДА в сентябре прошлого года. Решение должно быть принято в декабре, до окончания полномочий Риди.