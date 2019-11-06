Россия в центре внимания. WADA обсудило будущее борьбы с допингом

КАТОВИЦЕ /Польша/, 6 ноября. /ТАСС/. Международный антидопинговый форум который год становится площадкой для обсуждения российского вопроса. Не стала исключением и Всемирная конференция о допинге в спорте, которая на протяжении двух дней проходила в польском Катовице, на родине будущего президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки. На этот раз российский вопрос поднимался в контексте обсуждения главной темы конференции - утверждения новой версии всемирного кодекса WADA, который вступит в силу 1 января 2021 года. Изменения, которые претерпел главный антидопинговый спортивный документ, отчасти были продиктованы как раз российским допинговым скандалом.

На это в своей речи указал и действующий глава WADA Крейг Риди. Именно во время его президентства разгорелся самый масштабный кризис в истории организации, которая 10 ноября отпразднует 20-летие. Полная поддержка Новый кодекс должен быть утвержден советом учредителей WADA 7 ноября. В тот же день на посту президента организации будет утвержден Банька, который вступит в должность 1 января 2020 года. Во время конференции делегаты, которые представляли правительства стран, национальные антидопинговые агентства и спортивное сообщество, высоко оценили проект нового кодекса, подчеркнув его преимущества как для спортсменов, так и для антидопинговых организаций во всем мире, а также предложили пути дальнейшего совершенствования антидопинговой системы. Новая версия кодекса усиливает наказание за нарушение антидопинговых правил, защищает права информаторов, вводит запрет на употребление спортсменами алкоголя на пункте допинг-контроля и др.

Работа WADA по созданию нового кодекса получила поддержку на высшем уровне, как спортивном, так и политическом. В первый день конференцию посетили президент Польши Анджей Дуда, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Последний сообщил о решении организации дополнительно инвестировать $10 млн на развитие антидопинговой системы, в частности на новый вид антидопингового тестирования - анализа засохшей крови (DBS), который может быть применен уже на Олимпийских играх 2020 года. Создание новой версии кодекса WADA было инициировано в декабре 2017 года. Процесс состоял из трех отдельных этапов, за время их реализации заинтересованные стороны вносили рекомендации на тему того, как укрепить антидопинговые правила, которые в конечном итоге нашли отражение в финальной версии проекта кодекса. Реализация планов потребует от WADA серьезных финансовых затрат, в то время как бюджет организации на сегодня невелик. На это указал будущий президент WADA. По его словам, каждый из тех, кто внимательно изучил бюджет WADA, знает, что он не соответствует ожиданиям, которые возлагаются на организацию, и если WADA ставит цель смело бороться за чистоту спорта, оно должно иметь достаточный бюджет. Сейчас организация со статусом глобального регулятора имеет бюджет менее 40 миллионов долларов, а средний футбольный клуб имеет больший бюджет. Новая угроза Как уже отмечалось, при составлении нового кодекса WADA опиралось и на опыт разрешения российского допингового скандала. Начался он в 2015 году с расследования Ричарда Паунда о махинациях в легкой атлетике. Продолжился в 2016 году расследованием Ричарда Макларена, которое выявило причастность к нарушению антидопинговых правил в государственных структурах, что по сей день отрицается российскими властями. Скандал оставил без Игр в Рио-де-Жанейро российских легкоатлетов, тяжелоатлетов, паралимпийцев, вынудил спортсменов зимних видов спорта выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане без национальной атрибутики. В сентябре прошлого года, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было восстановлено в правах, казалось, печальная страница в истории российского спорта была перевернута, однако этой осенью скандал разгорелся с новой силой.

Причина - изменения, которые обнаружили следователи WADA в базе данных московской лаборатории, содержащей результаты проверки российских спортсменов с 2012 по 2015 год. Ее целостность была одним из условий восстановления РУСАДА, поэтому исполком WADA не стал медлить с началом процедуры лишения РУСАДА соответствия. Парадоксально, но к РУСАДА в этой истории претензий нет. После ряда реформ национальное антидопинговое агентство России сейчас считается одним из лучших в мире. База данных была опечатана Следственным комитетом России в связи с федеральным расследованием, доступа к ней у агентства не было, в ее передаче организация участия не принимала. Получается, РУСАДА грозят санкции за то, к чему она непричастна, и в случае лишения соответствия международному кодексу к ней, да и ко всему российскому спорту, будут применены уже гораздо более жесткие санкции, чем это могло быть еще в 2016 году. И виной тому именно кризис российской антидопинговой системы, который потребовал ужесточить правила и наделить WADA большими полномочиями. В апреле 2018 года в силу вступили новые стандарты соответствия кодексу WADA, которые предполагают, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Даже Бах не спешит делать прогнозы по вопросу участия россиян в Играх 2020 года в Токио, отмечая, что этот вопрос теперь находится в юрисдикции WADA. Месяц ожиданий Решение по статусу РУСАДА должно быть принято до конца года, ориентировочно 9 декабря на внеочередном заседании исполкома WADA. Сейчас эксперты организации изучают ответы российской стороны, которые были предоставлены в связи с выявленными изменениями в базе данных. Во время конференции появилась информация, что WADA получило от российской стороны не все ответы на интересующие вопросы, однако министр спорта РФ Павел Колобков опроверг это утверждение. "Российская сторона ответила на все уточняющие вопросы и предоставила экспертам дополнительные материалы. И мы будем продолжать конструктивное сотрудничество с нашей стороны. Мы ответили на 31 вопрос, в том числе восемь дополнительных, которые носили уточняющий характер", - сказал Колобков.