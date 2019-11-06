Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

В этот день в первом по значимости еврокубке московский "Локомотив" дома проиграл итальянскому "Ювентусу" (1:2), а португальская "Витория" во втором по значимости клубном соревновании Европы на своем поле сыграла вничью с английским "Арсеналом" (1:1), забив ответный мяч в компенсированное ко второму тайму время.

ТАСС, 7 ноября. Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила преимущество перед располагающейся на седьмой строчке Россией по итогам матчей четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые состоялись в среду.

В четверг заочное противостояние российских и португальских клубов продолжится в Лиге Европы - московский ЦСКА в Будапеште встретится с венгерским "Ференцварошем", а "Краснодар" дома примет турецкий "Трабзонспор". Представляющие Португалию "Спортинг", "Порту" и "Брага" сыграют с норвежским "Русенборгом", шотландским "Рейнджерс" и турецким "Бешикташем" соответственно.

Поскольку Россия не смогла набрать очков в таблицу коэффициентов, а Португалия добавила в свою копилку 0,2 зачетных балла, то теперь в их активе 43,883 и 45,049 балла соответственно. Если Россия в течение этого сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три в Лигу чемпионов (две команды стартуют с группового этапа, одна - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (групповой этап), две - в новый еврокубковый турнир Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять команд: две в Лигу чемпионов (одна стартует с группового раунда, вторая - с третьего квалификационного раунда), одну - в Лигу Европы (раунд плей-офф), две - в Лигу конференций (третий и второй квалификационный раунды).

Изначально в еврокубках стартовали шесть российских команд, но московский "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа - два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов - четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы - по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.