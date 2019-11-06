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Лига чемпионов

"Локомотив" проиграл "Ювентусу" в домашнем матче Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Футболисты российского "Локомотива" уступили итальянскому "Ювентусу" со счетом 1:2 в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Москве в присутствии 26821 зрителя.

В составе "Локомотива" гол забил Алексей Миранчук (12-я минута). У "Ювентуса" отличились Аарон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3). Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел 174-й матч в Лиге чемпионов и сравнялся с итальянским защитником Паоло Мальдини, который занимает второе место по этому показателю в истории турнира. Больше всего матчей провел испанский голкипер Икер Касильяс (188).

"Ювентус" забил 300-й и 301-й голы в Лиге чемпионов, по этому показателю клуб из Турина занимает пятое место. Лидером является испанский "Реал" (554), далее идут испанская "Барселона" (506), немецкая "Бавария" (472) и английский "Манчестер Юнайтед" (373).

Российские клубы ни разу не побеждали в очных матчах против "Ювентуса". Итальянский клуб дважды обыграл "Локомотив" в рамках 1/32 финала Кубка УЕФА в 1993 году (3:0, 1:0), тогда столичный клуб также тренировал Юрий Семин. В 1999-м в четвертом раунде Кубка Интертото одержал победы в двух матчах над "Ростсельмашем" из Ростова-на-Дону (4:1; 5:1), в 2008-м на групповой стадии Лиги чемпионов переиграл "Зенит" (1:0) на своем поле, а затем сыграл вничью в Санкт-Петербурге (0:0). В первом матче с "Локомотивом" в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, который прошел 22 октября в Турине, "Ювентус" оказался сильнее со счетом 2:1.

После четырех матчей железнодорожники имеют в активе три очка и занимают третье место в турнирной таблице группы D. "Ювентус" продолжает занимать первую строчку в квартете, набрав 10 очков после четырех встреч, подопечные Маурицио Сарри гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона. Соперники "Локомотива" и "Ювентуса" по группе испанский "Атлетико" (7 очков) и немецкий "Байер" (0) проведут матч четвертого тура позднее в среду, встреча пройдет в Леверкузене.

В следующем туре "Локомотив" сыграет на домашнем стадионе с "Байером", "Ювентус" примет "Атлетико". Обе встречи пройдут 26 ноября.

Трагедия Гилерме и гол Миранчука

Активные фанаты московского "Локомотива" подготовили баннер с надписью на английском языке "Братство Черкизово". К началу встречи стадион был практически забит, заметное число свободных мест было только на нескольких секторах, выделенных болельщикам гостевой команды.

Встреча началась с вратарской трагедии на четвертой минуте - Маринато Гилерме неудачно подставил руки под не очень сильно летящий мяч после удара Криштиану Роналду со штрафного, и снаряд пролетел между ног голкипера, после чего Рэмзи с линии отправил его в пустые ворота. Многие могли подумать, что быстрый гол скажется на моральном состоянии железнодорожников, но подопечные Семина смогли быстро взять себя в руки и создать несколько опасных моментов. Красно-зеленые не стеснялись играть в позиционный футбол, в результате чего нанесли несколько ударов в створ.

На 12-й минуте "Локомотив" заслуженно сравнял счет - защитник Мацей Рыбус подал в штрафную на Миранчука, который сначала ударом головой попал в штангу, а затем первым оказался на добивании. Полузащитник мог оформить дубль на 21-й минуте, но россиянину немного не хватило точности. Ближе к середине тайма железнодорожники начали уставать и отдали мяч сопернику, при обороне правый полузащитник Рифат Жемалетдинов становился пятым защитником, а левый хавбек Жоау Мариу играл на одной линии с Миранчуком и Эдером. Гилерме исправился за свою грубейшую ошибку в начале встречи спасением в середине стартовой половины, когда вратарь сборной России вытащил мяч из ближнего угла после удара Гонсало Игуаина.

Первый тайм "Локомотив" доигрывал в защите, цепляясь за шансы на контратаках и стандартах, "Ювентусу" же редко удавалось вскрыть оборону железнодорожников. Стоит отметить, что защитникам красно-зеленых во втором матче подряд против итальянского клуба удалось нейтрализовать Роналду, португалец почти не имел моментов для того, чтобы забить, в том числе благодаря организованной игре обороны красно-зеленых.

Поражение на последних минутах

Вторая половина встречи шла по сценарию первого тайма, "Локомотив" в основном оборонялся. При этом плотность защитной линии постоянно выдавливала "Ювентус" из чужой штрафной площади, гости были вынуждены бить лишь с дальней дистанции. Однако дальние удары все равно приносили проблемы железнодорожникам, например, сильный выстрел Роналду с линии штрафной в верхний угол Гилерме отразил с большим трудом.

"Локомотив" ответил несколькими опасными контратаками, Эдер здорово обыграл футболиста "Ювентуса" в центре поля, дошел до штрафной, но слишком долгая перепасовка с Миранчуком привела к потере мяча. Жемалетдинов мог отличиться на 60-й минуте, но полузащитник затянул с ударом, а спустя минуту автор гола в составе "Локомотива" пробил рядом со штангой.

Стопроцентный момент "Локомотив" имел на 77-й минуте, когда железнодорожники стремительно добежали в контратаке до штрафной "Ювентуса" при помощи игры в стенку между Крыховяком и Жемалетдиновым, удар поляка пришелся в голкипера, после чего мяч отскочил к Мариу, но удар португальца пришелся в защитника Леонардо Бонуччи. На 81-й минуте на поле вместо Роналду появился автор дубля в первом матче Пауло Дибала. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" не пожал руку Сарри при уходе с поля. После этого Семин решил укрепить оборону, выпустив Мурило вместо Жемалетдинова и Александра Коломейцева вместо Мариу.

В концовке встречи "Локомотив" играл практически без мяча, отдавая инициативу "Ювентусу", но красно-зеленые не сильно прижимались к своим воротам, и из-за этого подопечные Сарри долго не могли войти в штрафную. Итальянцы пытались найти свой шанс на стандартах, но снова надежно играли защитники железнодорожников. Однако в компенсированное ко второму тайму время вышедший на замену Коста мастерски сместился с фланга в центр, разыграл стеночку с Игуаином и отправил мяч в сетку между ног Гилерме. В итоге итальянцы снова одержали победу со счетом 2:1, футболистам "Локомотива" не хватило совсем чуть-чуть, чтобы довести матч до ничейного результата.

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