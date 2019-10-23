Капелло назвал вратаря "Локомотива" Гилерме виновным во втором голе в матче с "Ювентусом"

ТАСС, 23 октября. Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что вратарь московского "Локомотива" Маринато Гилерме ошибся в эпизоде со вторым пропущенным голом в матче Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" (1:2). Комментарий Капелло приводит итальянское издание Corriere dello Sport.

Во вторник "Ювентус" в Турине обыграл в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" со счетом 2:1. В составе "Локомотива" гол забил Алексей Миранчук (30-я минута). У "Ювентуса" отличился Пауло Дибала (77, 79). В эпизоде со вторым пропущенным мячом Гилерме отразил дальний удар защитника туринцев Алекса Сандро, после чего на добивании первым оказался Дибала.

"Ювентус" выиграл у "Локомотива" благодаря двум дальним ударам из-за пределов штрафной, в эпизоде со вторым голом решающую ошибку допустил вратарь", - заявил 73-летний Капелло.

Также Капелло высказал удивление озвученной главным тренером "Ювентуса" Маурицио Сарри статистике в послематчевом интервью. Сарри заявил в эфире телеканала Sky Sports, что "Ювентус" владел мячом 77,8% игрового времени (такую статистика приводит портал Optа, данный процент стал рекордным для "Ювентуса" в матчах Лиги чемпионов с начала подсчетов - с сезона-2003/04) и нанес 28 ударов по воротам российского клуба (второй результат в истории Лиги чемпионов для "Ювентуса"). "Когда я услышал статистику, она показалась мне невероятной. У меня было ощущение, что я смотрел другую игру", - сказал Капелло.