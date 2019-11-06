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Лига Европы

ЦСКА в гостях сыграет с "Ференцварошем" в матче футбольной Лиги Европы

Победа в Будапеште позволит армейцам продолжить борьбу за выход в плей-офф турнира
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

БУДАПЕШТ, 7 ноября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА сыграют в четвертом туре группового этапа Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем". Матч в столице Венгрии начнется в 23:00 мск, игру обслужит бригада арбитров из Северной Македонии во главе с Александаром Ставревым.

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В матче этих команд, который состоялся две недели назад в Москве, победу одержал "Ференцварош" (1:0), возглавляемый известным в прошлом игроком киевского "Динамо" и сборной Украины Сергеем Ребровым. После трех поражений армейцы занимают последнее место в таблице группы Н.

Победа в Будапеште позволит ЦСКА продолжить борьбу за попадание в 1/16 финала, если потеряет очки идущий на втором месте болгарский "Лудогорец". Ничья оставляет призрачные шансы армейцам, а в ближайших турах надо будет полагаться на поражения "Ференцвароша" и "Лудогорца" в матчах с испанским "Эспаньолом", который лидирует в группе.

ЦСКА прилетел в Будапешт со всеми основными игроками. С командой даже прилетел и полузащитник Алан Дзагоев, который из-за травм не играет почти год. С "Ференцварошем" 29-летний футболист не сыграет, но может принять участие в матче чемпионата России в Сочи (матч "Сочи" - ЦСКА пройдет 10 ноября), куда армейцы отправятся сразу после Венгрии.

Оба матча группы Н начнутся в одно время. "Если кто-то думает, что мы бросили Лигу Европы и не будем сражаться, это не так. Важно одержать победу. Потом посмотрим, как сыграют "Эспаньол" и "Лудогорец", понятно, что неприятную серию хочется прервать", - сказал главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на предматчевой пресс-конференции.

Согласился со своим тренером и защитник команды Георгий Щенников. "Надо набирать очки в оставшихся матчах, нужно выходить на каждую игру, стараться набрать по три очка", - сказал защитник. При этом сам Щенников может и не выйти на поле, поскольку он только недавно восстановился от травмы, а в этом сезоне провел единственный матч - в 1/8 финала Олимп - Кубка России с "Уфой" (1:0).

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