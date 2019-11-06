Снова "Ференцварош". 25 лет назад футбольный ЦСКА вылетел из еврокубков в Будапеште

Помимо игры в октябре этого года, которая завершилась минимальной победой венгров благодаря голу Роланда Варги на 86-й минуте, команды из Москвы и Будапешта встречались дважды в сезоне-1994/95. Тогда их пути пересеклись в турнире под названием Кубок обладателей кубков, упраздненном 20 лет назад.

БУДАПЕШТ, 6 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА в четверг в венгерской столице проведет матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы против местного "Ференцвароша". Для москвичей эта игра во многом станет решающей в нынешней еврокубковой кампании - команде Виктора Гончаренко необходимо как минимум сыграть вничью, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира.

В отличие от текущего сезона, армейцы в Москве на стадионе "Динамо" взяли верх со счетом 2:1 - голами в ворота венгерской команды тогда отметились защитник Сергей Мамчур и нападающий Олег Сергеев, у гостей важнейший с точки зрения двухматчевого противостояния мяч забил датский форвард Кеннет Кристиансен. В ответной встрече, прошедшей в Будапеште на стадионе "Иллёи ути", сначала все складывалось по удобному для российской команды сценарию - уже на 15-й минуте Владислав Радимов открыл счет, но армейцы не смогли развить преимущество. Еще до перерыва Петер Липчеи и Эуген Нягое отличились по разу и восстановили равенство в этой паре по сумме двух игр. Через 10 минут после начала второго тайма ЦСКА и вовсе остался в меньшинстве после удаления Ильшата Файзулина, но даже в меньшинстве гости могли забить и пройти дальше.

В оставшиеся до конца второго тайма минуты, а также в дополнительное время команды не смогли отличиться больше ни разу. В итоге для выявления победителя понадобилась серия пенальти - игроки обеих команд нанесли по семь ударов, но у "Ференцвароша" все они были точными, а у ЦСКА свою попытку не смог использовать Сергей Колотовкин. В итоге на переполненных трибунах домашнего стадиона венгерская команда прошла в 1/8 финала Кубка обладателей кубков, где проиграла португальскому "Порту".

"Мы очень хорошо играли, создали достаточно моментов и должны были выиграть. Уже при счете 2:1 Валерий Брошин выходил один на один, но не забил", - вспомнил матч в Будапеште 25-летней давности Александр Тарханов, занимавший на тот момент пост главного тренера ЦСКА.

"Нынешний ЦСКА сильнее, чем "Ференцварош". Они и в Москве должны были побеждать, просто не реализовали то преимущество, которое было. У них были сверхстопроцентные моменты", - уверенно заявил Тарханов.

Место силы "Ференцвароша"

Как и в случае с первым матчем между ЦСКА и "Ференцварошем", место встречи изменилось. В Москве вместо стадиона "Динамо", который за 25 лет изменился до неузнаваемости, команды сыграли на "ВЭБ-Арене". Домашний для армейцев стадион был открыт в 2016 году. В игре с венгерской командой поддержки трибун не хватило красно-синим даже для того, чтобы сыграть вничью.

Венгерские же фанаты что четверть века назад, что сейчас, на домашних матчах очень бурно поддерживают любимую команду. Смена стадиона для болельщиков "Ференцвароша" значит многое, поскольку "Групама-Арена", на которой состоится предстоящая игра, находится на месте старинной арены "Иллёи ути", где проходили игры команды еще в 1911 году. Спустя 60 лет трибуны первого стадиона были снесены, а уже в 1974-м, в год 75-летия клуба на нем прошел первый матч.