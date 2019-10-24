Хуже не придумаешь. Футболисты ЦСКА проиграли третий матч подряд в Лиге Европы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА дома потерпел поражение от венгерского "Ференцвароша" в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы. Встреча, прошедшая на стадионе "ВЭБ-Арена", завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Автором единственного мяча стал полузащитник Роланд Варга. Футболист отметился голом всего через две минуты после выхода на поле. Эта игра была третьей в истории противостояния ЦСКА и "Ференцвароша". В прошлый раз команды встречались в рамках 1/16 финала Кубка обладателей кубков в сезоне-1994/95. Тогда оба клуба выиграли по матчу с одинаковым счетом 2:1, а в следующий раунд после серии пенальти прошла венгерская команда. Другие российские и венгерские клубы ни разу не встречались на международной арене. Для ЦСКА поражение от "Ференцвароша" стало третьим в трех матчах текущего розыгрыша Лиги Европы. Армейцы, уступив венгерской команде, обновили собственный антирекорд. Ранее худшим стартом в еврокубках было одно очко в трех матчах розыгрыша Лиги чемпионов. Происходило это трижды - в 1992 году красно-синие сыграли вничью с французским "Марселем", в 2007 году - с турецким "Фенербахче", а 2014 году - с английским "Манчестер Сити". Встречу между командами из Москвы и Будапешта посетил ирландский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе Конор Макгрегор. В четверг он дал пресс-конференцию в Москве, во время которой анонсировал свой первый бой после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Поединок пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 18 января 2020 года. Проблемы с реализацией ЦСКА с первых минут завладел территориальным преимуществом, но долгое время не мог взломать оборону "Ференцвароша". Венгерская команда действовала у своих ворот большими силами, вжимаясь в штрафную площадь и вынуждая соперника использовать дальние удары. При этом гости не отсиживались в глухой обороне и проводили контратаки, в одной из которых только неточность Токмака Нгуена при выходе один на один с Игорем Акинфеевым спасла армейцев от пропущенного мяча. Но основные действия все же разворачивались на противоположной половине поля, где голкипер Денеш Дибус несколько раз не позволил отличиться хозяевам поля - пробить его не смогли ни Иван Обляков, ни Никола Влашич, ни Арнор Сигурдссон, ни Ильзат Ахметов.

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После перерыва команда из Будапешта отодвинула игру от своих ворот, став чаще переходить на половину поля соперника. Такое развитие событий стало почти полным повторением матча ЦСКА трехнедельной давности против испанского "Эспаньола" - тогда армейцы до перерыва владели преимуществом, но не сумели его реализовать, а во втором тайме пропустили два безответных мяча. Неприятные моменты стали возникать поочередно у ворот Акинфеева и Дибуса, но до 86-й минуты счет оставался ничейным. На последних минутах основного времени матча ЦСКА был наказан за свою расточительность. Отразив серию опасных выпадов, "Ференцварош" выбрался в контратаку. Акинфеев не очень удачно отразил мяч, а гости оказались первыми на подборе. Защитники не смогли подстраховать своего вратаря и позволили Варге с метра отправить мяч в сетку. ЦСКА продлил серию поражений во всех турнирах до четырех матчей (три поражения, одна ничья). Примечательно, что все три раза они проиграли дома - до встречи с "Ференцварошем" команда уступила "Эспаньолу" (0:2) и "Ростову" (1:3). Второй был хуже первого Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на послематчевой пресс-конференции заявил, что причина неудач его команды в последних играх кроется не только в проблемах с реализацией моментов, но и в плохих вторых таймах. "Конечно, моменты в первом тайме должны были реализовать, но главная причина - второй тайм гораздо хуже, чем первый, - сказал белорусский специалист. - Много атак проводим, но мы очень часто путаем, что такое играть быстро и торопиться. Когда действуешь быстро, надо держать мяч, а мы пытаемся обострять ситуацию, поэтому появляется пространство сзади".

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Также он отметил, что даже в таких играх ЦСКА, большинство игроков которого младше 21 года, приобретает опыт. "Надо улучшать молодую команду тренировками, второй момент - крупные турниры выигрывают опытные футболисты. Это может звучать как оправдание, но двое опытных игроков должны быть в команде. У нас молодые ребята, опыт приобретается благодаря таким поражениям", - отметил Гончаренко. Наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров подтвердил, что ЦСКА после перерыва стал действовать хуже, этим и воспользовалась венгерская команда. "В футболе всегда самым главным является результат. Для футболистов не нужна была лишняя мотивация, игра против ЦСКА в Лиге Европы - другой мотивации не требуется. Я знаю силу ЦСКА в атаке, мы пытались насытить центральную зону, армейцы немного подсели во втором тайме, они перестали прессинговать, из-за этого мы взяли мяч под контроль", - сказал украинский специалист. ЦСКА занимает не свое место в Лиге Европы Хорватский полузащитник ЦСКА Влашич после матча в разговоре с журналистами не скрывал разочарования от результата. "Думаю, мы должны набрать как можно больше очков в оставшихся матчах Лиги Европы и забить как можно больше мячей, потому что сейчас тяжело смотреть на турнирную таблицу. Я знаю, что она не отражает реальную силу ЦСКА", - сказал он.

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