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Лига Европы

Магнуссон: для ЦСКА в Лиге Европы еще ничего не окончено

Армейцы проиграли уже три матча подряд на групповом этапе турнира
Хердур Магнуссон Сергей Бобылев/ТАСС
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Хердур Магнуссон
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Борьба за выход в плей-офф Лиги Европы для российского футбольного клуба ЦСКА, несмотря на три поражения подряд, не завершена. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал защитник армейцев Хердур Магнуссон.

ЦСКА в четверг в Москве потерпел поражение от венгерского "Ференцвароша" со счетом 0:1. Для российской команды это поражение стало третьим на турнире, ранее армейцы уступили болгарскому "Лудогорцу" (1:5, на выезде) и испанскому "Эспаньолу" (0:2, дома).

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"У нас было много шансов, но мы их не использовали, в этом проблема, - сказал Магнуссон. - Мы сыграли неплохо, у наших ворот было создано всего три момента, но один из них - голевой".

"Мы стараемся не унывать, команда по-прежнему хорошо идет в чемпионате России. Нам важно победить. В Лиге Европы для ЦСКА ничего не окончено - остается три матча. Ситуация сложная, нам нужно работать над ошибками", - добавил исландский защитник армейцев.

"У ЦСКА было много хороших моментов"

С партнером по обороне согласился 17-летний защитник Вадим Карпов. Воспитанник ЦСКА также считает, что проблема команды заключается в плохой реализации моментов. "Не скажу, что "Ференцварош" сыграл качественнее, у нас было много хороших моментов как в атаке, так и в обороне, - сказал Карпов. - В центре сыграли очень хорошо, надо было забивать и выигрывать".

"Шансы в Лиге Европы? Все решится в трех матчах, там посмотрим. Будем готовиться, чтобы выиграть три оставшиеся игры".

В четвертом туре группового турнира Лиги Европы ЦСКА в Будапеште сыграет с "Ференцварошем". Матч состоится 7 ноября.

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