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Лига Европы

Влашич: турнирная таблица Лиги Европы не отражает реальную силу ЦСКА

Армейцы проиграли все три встречи в группе
Никола Влашич Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Никола Влашич
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Турнирная таблица группы H Лиги Европы, в которой российский футбольный клуб ЦСКА занимает четвертое место, не набрав ни одного очка, не отражает реальной силы команды. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал полузащитник армейцев Никола Влашич.

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ЦСКА в четверг в Москве потерпел поражение от венгерского "Ференцвароша" со счетом 0:1. Для российской команды это поражение стало третьим в турнире, ранее армейцы уступили болгарскому "Лудогорцу" (1:5, на выезде) и испанскому "Эспаньолу" (0:2, дома).

"Футбол справедлив, можно забить, даже если имеешь не так много шансов, - сказал Влашич. - Мы разочарованы результатом этой игры, мы должны были выиграть ее еще в первом тайме. Думаю, первый тайм был хорош, но не сказал бы, что второй плох: у нас были шансы, но их вратарь спасал. Можно весь матч обороняться и выиграть со счетом 1:0".

"Думаю, мы должны набрать как можно больше очков в оставшихся матчах Лиги Европы и забить как можно больше мячей, потому что сейчас тяжело смотреть на турнирную таблицу. Я знаю, что она не отражает реальную силу ЦСКА", - добавил хорватский полузащитник.

В четвертом туре группового турнира Лиги Европы ЦСКА в Будапеште сыграет с "Ференцварошем". Матч состоится 7 ноября.

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