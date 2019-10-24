Гончаренко: футболисты ЦСКА стали хуже играть во втором тайме матча ЛЕ с "Ференцварошем"

"У нас идет продолжение того, что есть во многих матчах, - сказал Гончаренко. - Мы хорошо проводим первый тайм, во втором играем очень плохо. Конечно, моменты в первом тайме должны были реализовать, но главная причина - второй тайм гораздо хуже, чем первый. Много атак проводим, но мы очень часто путаем, что такое играть быстро и торопиться, когда играешь быстро, надо держать мяч, а мы пытаемся обострять ситуацию, поэтому появляется пространство сзади".

Гончаренко считает, что команде не хватает опытных футболистов. "Надо улучшать молодую команду тренировками, второй момент - крупные турниры выигрывают опытные футболисты. В моем случае это может звучать как оправдание, но двое опытных игроков должны быть в команде. У нас молодые ребята, и опыт приобретается благодаря таким вот поражениям", - отметил специалист.

Также главный тренер ЦСКА подчеркнул, что в команде есть проблемы в центральной зоне. "Мы постоянно говорим об этом, игроки знают тоже об этой проблеме. Когда Иван Обляков и Ильзат Ахметов сваливаются во фланг, оставляя свободные зоны для футболистов соперника, трудно обороняться", - заключил Гончаренко.

ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы H, не сумев набрать ни одного очка после трех матчей. "Ференцварош" идет на третьей строчке, имея в активе 4 очка. Лидирует испанский "Эспаньол" (7 очков), который в параллельном матче в меньшинстве на выезде со счетом 1:0 переиграл болгарский "Лудогорец", идущий вторым в таблице (6 очков).