У Роналду украли гол, но не победу. "Ювентус" обыграл в Москве "Локомотив" в ЛЧ

Алексей Миранчук стал первым игроком с сезона-2013/14, которому удалось забить гол в ворота "Ювентуса" и в домашней, и в выездной игре группового этапа Лиги чемпионов

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" потерпел третье поражение подряд в Лиге чемпионов по футболу и сделал шансы на выход в плей-офф турнира минимальными. В среду команда Юрия Семина уступила итальянскому "Ювентусу" со счетом 1:2 в матче четвертого тура группового этапа, пропустив решающий гол на третьей добавленной к основному времени минуте. Встреча прошла в Москве в присутствии 26821 зрителя. "Локомотив" пропустил быстрый гол, который сломал планы на игру. У "Ювентуса" отличились Аарон Рэмзи (4) и Дуглас Коста (90+3). В составе "Локомотива" мяч забил Алексей Миранчук (12-я минута).

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В турнирной таблице группы "Ювентус" идет на первом месте, набрав 10 очков после четырех туров, второе место занимает "Атлетико" (7), третье - "Локомотив" (3), четвертое - "Байер" (3). Председатель совета директоров "Локомотива", заместитель генерального директора РЖД Анатолий Мещеряков признался ТАСС, что "Локомотив" был достоин как минимум ничьей в матче с туринской командой. "Считаю, результат не по игре. Решили быстрый гол и индивидуальное мастерство игроков "Ювентуса", но мы могли добиться лучшего результата. Шансы на выход из группы остаются, будем биться до конца. Считаю, мы правильно сделали, что сыграли с "Ювентусом" дома, а не в "Лужниках", - сказал Мещеряков. Миранчук берет пример с Роналду Миранчук стал первым игроком с сезона-2013/14, которому удалось забить гол в ворота "Ювентуса" и в домашней, и в выездной игре группового этапа Лиги чемпионов, шесть лет назад это сделал как раз Роналду, выступавший тогда за испанский "Реал". "К сожалению, хорошая игра не всегда приносит очки, думаю, всем болельщикам понравилась игра, несмотря на итоговый результат. На мой взгляд, мы наиграли хотя бы на ничью. Мы хорошо атаковали, но нам не хватило реализации на решающей стадии завершения атаки. Неприятнее всего пропускать гол на последней минуте, теперь у нас есть несколько дней для подготовки к матчу с "Краснодаром", - сказал Миранчук журналистам после игры.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после игры был разочарован и заявил журналистам, что его клуб должен был брать очки в матче с итальянским грандом. "Первый момент после игры - разочарование, могли взять очко, даже выиграть. Но я благодарен игрокам, это был хороший матч, даже один из лучших, - сказал Семин. - Все задачи, которые мы ставили, игроки выполнили. Они нормально психологически отреагировали на пропущенный первый мяч, и этот результат в актив нашей команды, хоть это и поражение". "На последних минутах фон усталости сыграл определенную роль. Футболисты играли с сердцем, для болельщиков", - добавил главный тренер москвичей. По словам Семина, он был восхищен тем, как игроки "Локомотива" вели единоборства с соперниками, превосходящими их по классу. "Я восхищен ими, за исключением последнего гола. Дуглас Коста (автор победного мяча - прим. ТАСС) всегда нам забивал, когда я работал в киевском "Динамо" (бразилец раньше выступал за "Шахтер" - прим. ТАСС)", - отметил он. Роналду догнал Паоло Мальдини Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел 174-й матч в Лиге чемпионов и сравнялся с итальянским защитником Паоло Мальдини, который занимает второе место по этому показателю в истории турнира. Больше всего матчей провел испанский голкипер Икер Касильяс (188). Именно благодаря Роналду был забит первый гол "Юве", когда вратарь москвичей Маринато Гилерме не смог зафиксировать мяч после дальнего удара португальца со штрафного и Рэмзи добил мяч в пустые ворота.

После игры Рэмзи извинился перед Роналду за отнятый гол в матче: "Извиняюсь перед Криштиану за отнятый гол. Сегодня мы добились цели, чему очень рады. Сейчас нам необходимо готовиться к следующей игре", - сказал Рэмзи. Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри сказал, что во втором тайме его беспокоило состояние Роналду и он решил его заменить: "Роналду был заменен из-за опасений получения травмы. В конце первого тайма были видны беспокоящие нас признаки. Во втором тайме было беспокойство в том плане, как он ускорялся. Мы решили его заменить, чтобы он избежал травмы", - сказал Сарри. По словам тренера туринцев, команда играла слишком открыто, особенно в первом тайме. "Мы оставляли много пространства, во втором тайме наши игроки часто принимали мяч спиной к воротам. "Локомотив" хорошо отбирал мяч и начинал атаку. Против "Ювентуса" так может играть не только "Локомотив", но и любая другая команда", - подчеркнул тренер. В следующем туре 26 ноября "Атлетико" в гостях сыграет с "Ювентусом", а "Байер" в Москве встретится с "Локомотивом".