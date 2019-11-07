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НХЛ

"Рейнджерс" победили "Детройт" в матче НХЛ. Панарин и Бучневич набрали по два очка

"Нью-Йорк Рейнджерс" победил со счетом 5:1
Павел Бучневич и Артемий Панарин AP Photo/ Bill Kostroun
Описание
Павел Бучневич и Артемий Панарин
© AP Photo/ Bill Kostroun

ТАСС, 7 ноября. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке победил "Детройт" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Энтони Дианджело (25-я минута), Крис Крайдер (27), Райан Строум (29), Грег Маккегг (49) и Артемий Панарин (57), у проигравших отличился Валттери Филппула (40). Лучшим игроком встречи был признан голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист, отразивший 35 из 36 бросков. Второй звездой стал Дианджело, третьей - Панарин.

Российский форвард "Рейнджерс" Панарин провел на льду 16 минут и 18 секунд, успев нанести один бросок, который и стал голевым, на его счету одна голевая передача. 28-летний Панарин набрал в 13 матчах чемпионата 14 очков (7 шайб + 7 голевых передач).

Другой российский форвард нью-йоркского клуба Павел Бучневич сыграл 16 минут 26 секунд, отдал две голевые передачи, нанес один бросок и провел силовой прием. Бучневич во второй раз в сезоне набрал два очка за результативность в одной игре - 6 октября он также отдал две голевые передачи в гостевом матче с "Оттавой" (4:1). Всего на счету 24-летнего россиянина теперь 10 (2+8) очков в 13 матчах.

"Детройт" потерпел четвертое поражение кряду, в восьмой раз в сезоне "Детройт" уступил в матче с разницей в три шайбы или более. В турнирной таблице Восточной конференции "Детройт" занимает последнее, 16-е место, имея в активе 9 очков после 17 игр. "Рейнджерс" идут на 13-м месте, набрав 13 очков в 13 матчах. В следующем матче в ночь на пятницу "Рейнджерс" в гостях сыграют с "Каролиной", "Детройт" 9 ноября дома примет "Бостон".

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