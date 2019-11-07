"Сент-Луис" обыграл "Эдмонтон" в матче НХЛ. Барбашев забросил первую шайбу в сезоне

"Рейнджерс" победили "Детройт" в матче НХЛ. Панарин и Бучневич набрали по два очка

В составе победителей шайбы забросили Джейден Шварц (7-я минута), Алекс Пьетранджело (28), Роберт Томас (36), Тайлер Бозак (60) и Иван Барбашев (60). У "Эдмонтона" отличились Коннор Макдэвид (3) и Зак Кассиан (52). Лучшим игроком встречи был признан голкипер "Сент-Луиса" Джейк Аллен, отразивший 32 из 34 бросков, второй звездой стал Пьетранджело, третьей - Макдэвид.

Российский форвард "Сент-Луиса" Барбашев записал на свой счет первый гол в текущем чемпионате. Он провел на льду 15 минут и 21 секунду, нанес два броска и совершил четыре силовых приема. На счету 23-летнего россиянина 5 (1 шайба + 4 голевые передачи) очков за результативность в 17 матчах.

"Сент-Луис" одержал шестую победу подряд и упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очко в 17 матчах. "Эдмонтон" потерпел второе поражение подряд, клуб занимает второе место на Западе, имея в активе 22 очка после 17 игр.

В следующем матче "Сент-Луис" в субботу на выезде встретится с "Калгари", а "Эдмонтон" 8 ноября примет "Нью-Джерси".