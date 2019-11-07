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Допинг в спорте

WADA утвердило новую версию всемирного кодекса, который вступит в силу с 2021 года

Также был принят Акт об антидопинговых правах спортсменов
Глава WADA Крейг Риди EPA-EFE/Andrzej Grygiel
Описание
Глава WADA Крейг Риди
© EPA-EFE/Andrzej Grygiel

КАТОВИЦЕ /Польша/, 7 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердило изменения в кодексе организации, которые вступят в силу с 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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Также в четверг был принят Акт об антидопинговых правах спортсменов.

"WADA приветствует решения совета учредителей и исполкома об утверждении изменений к кодексу и международным стандартам, которые вступят в силу 1 января 2021 года, - говорится в заявлении пресс-службы. - Также после 2,5 лет консультаций и напряженной работы был принят Акт об антидопинговых правах спортсменов".

Новая версия кодекса усиливает наказание за нарушение антидопинговых правил, защищает права информаторов, вводит запрет на употребление спортсменами алкоголя на пункте допинг-контроля и др. Создание новой версии кодекса WADA было инициировано в декабре 2017 года.

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