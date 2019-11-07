WADA утвердило новую версию всемирного кодекса, который вступит в силу с 2021 года

КАТОВИЦЕ /Польша/, 7 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердило изменения в кодексе организации, которые вступят в силу с 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Также в четверг был принят Акт об антидопинговых правах спортсменов.

"WADA приветствует решения совета учредителей и исполкома об утверждении изменений к кодексу и международным стандартам, которые вступят в силу 1 января 2021 года, - говорится в заявлении пресс-службы. - Также после 2,5 лет консультаций и напряженной работы был принят Акт об антидопинговых правах спортсменов".

Новая версия кодекса усиливает наказание за нарушение антидопинговых правил, защищает права информаторов, вводит запрет на употребление спортсменами алкоголя на пункте допинг-контроля и др. Создание новой версии кодекса WADA было инициировано в декабре 2017 года.