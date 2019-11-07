Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

РФС подтвердил, что Черышев не поможет сборной России в матчах отбора ЧЕ-2020 из-за травмы

Полузащитник "Валенсии" получил травму бедра в матче группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лилля"
Денис Черышев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Денис Черышев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 7 ноября. Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы не примет участия в матчах отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года, в которых сборная России встретится с командами Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Во вторник Черышев получил травму бедра в матче группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лилля" (4:1). Ранее Черышев был включен в состав сборной России на матчи против команд Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

На эту тему
Решение об участии Черышева в матчах сборной России по футболу будет принято после МРТ

"Результаты выполненной сегодня МРТ сразу были проанализированы медицинским штабом сборной. Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды", - говорится в сообщении.

Черышев дебютировал в составе сборной России в ноябре 2012 года. Всего полузащитник провел за национальную команду 25 матчей, забив 11 голов. Полузащитник вошел в символическую сборную недели по итогам матчей отборочного турнира чемпионата Европы. В матче с шотландцами (10 октября, 4:0) Черышев вышел на замену во втором тайме, в игре с киприотами (13 октября, 5:0) он попал в стартовый состав, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

После победы над сборной Кипра команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
ЧМ-2022 по футболу
Сборная Ирака по футболу сыграет два домашних матча в Иордании из-за беспорядков в стране
С инициативой переноса игр выступила ФИФА
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС