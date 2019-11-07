РФС подтвердил, что Черышев не поможет сборной России в матчах отбора ЧЕ-2020 из-за травмы

Во вторник Черышев получил травму бедра в матче группового этапа Лиги чемпионов против французского "Лилля" (4:1). Ранее Черышев был включен в состав сборной России на матчи против команд Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

ТАСС, 7 ноября. Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы не примет участия в матчах отборочного цикла чемпионата Европы по футболу 2020 года, в которых сборная России встретится с командами Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Решение об участии Черышева в матчах сборной России по футболу будет принято после МРТ

"Результаты выполненной сегодня МРТ сразу были проанализированы медицинским штабом сборной. Степень повреждения мышцы не позволяет рассчитывать на возвращение Черышева в общую группу в течение ближайших двух недель и участвовать в предстоящих матчах национальной команды", - говорится в сообщении.

Черышев дебютировал в составе сборной России в ноябре 2012 года. Всего полузащитник провел за национальную команду 25 матчей, забив 11 голов. Полузащитник вошел в символическую сборную недели по итогам матчей отборочного турнира чемпионата Европы. В матче с шотландцами (10 октября, 4:0) Черышев вышел на замену во втором тайме, в игре с киприотами (13 октября, 5:0) он попал в стартовый состав, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

После победы над сборной Кипра команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).