Сборная Чехии по хоккею победила команду Швеции в матче Кубка Карьяла

ТАСС, 7 ноября. Чешские хоккеисты обыграли команду Швеции со счетом 3:1 в матче стартового тура первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла. Встреча прошла на "Тегера-арене" в Лександе (Швеция) в присутствии 5078 зрителей.

В составе сборной Чехии шайбы забросили Дмитрий Яшкин (25-я минута), Ян Коварж (35) и Михал Репик (59). У шведской команды отличился Микаэль Викстранд (31).

Ранее россияне проиграли сборной Финляндии со счетом 3:4. В следующем матче сборная Швеции сыграет с командой России, а чешские хоккеисты встретятся со сборной Финляндии. Обе встречи пройдут 9 ноября.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы - четыре, чехи - один.