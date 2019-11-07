"Локомотив" ждет открытия дел по факту продажи фальшивых билетов на матч с "Ювентусом"

ТАСС, 7 ноября. Московский футбольный клуб "Локомотив" провел рабочую встречу с Отделом по борьбе с экономическими преступлениями по Восточному округу Москвы и ждет решения об открытии уголовных и административных дел по факту продажи недействительных билетов на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом". Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

У Роналду украли гол, но не победу.

У Роналду украли гол, но не победу. "Ювентус" обыграл в Москве "Локомотив" в ЛЧ

Встреча "Локомотив" - "Ювентус" прошла в среду в Москве на "РЖД-Арене" и завершилась со счетом 1:2.

"Около 120 болельщиков купили фальшивые билеты на сторонних сайтах и приехали на матч из других городов и стран. Клуб проявил лояльность к таким болельщикам и открыл для них места с ограниченной видимостью на верхнем ярусе Западной трибуны рядом с табло стадиона, куда они попали в середине первого тайма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего возникло 313 спорных ситуаций по билетам. "Каждая из них разбиралась отдельно. Соответствующие инструкции получили все стюарды, работавшие на входных группах и точках разбора", - уточняется в заявлении.

В заявлении отмечается, что перед матчем были обнаружены болельщики, которые пытались пройти на стадион обманным путем, однако их не пропустили на арену.

В пятом туре Лиги чемпионов "Локомотив" примет "Байер" 26 ноября, начало встречи в 20:55 мск. В турнирной таблице группы D клуб занимает четвертое место, имея в активе три очка.