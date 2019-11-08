Инспекторы допинг-контроля РУСАДА с января по октябрь провели около 8,5 тыс. тестирований

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за десять месяцев 2019 года провело 8421 тестирование, взяв у спортсменов 10064 допинг-пробы. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В октябре, по словам Пахноцкой, было организовано 613 тестов и взята 791 допинг-проба; в сентябре - 605 тестов и 727 допинг-проб.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс. допинг-проб, в 2020-м - 13 тыс. Увеличения планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований и взято у спортсменов 9540 проб, в то время как планировалось взять 9 тыс.