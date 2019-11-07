Новые имена и новые вызовы. Возглавить борьбу с допингом доверили Баньке

КАТОВИЦЕ /Польша/, 8 ноября. /ТАСС/. Новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) избран министр спорта и туризма Польши Витольд Банька. В должность он вступит 1 января, однако уже сейчас понятно, что на протяжении трех лет, что будет действовать его мандат, организации предстоит столкнуться с серьезными вызовами.
Выборы прошли в четверг на заседании совета учредителей WADA, который единогласно поддержал кандидатуру 35-летнего Баньки. Конкурентов на пост президента у него не было: в январе его кандидатуру большинством голосов поддержал Совет Европы, в мае - представители органов государственной власти, входящие в руководство WADA. В политику он пришел в 2015 году, через несколько лет после окончания карьеры легкоатлета, поэтому он прекрасно знает всю подноготную профессионального спорта.
До конца года возглавлять организацию будет ее нынешний президент Крейг Риди. 78-летний британец, являющийся членом Международного олимпийского комитета (МОК), руководит WADA последние шесть лет.
Российский вопрос
Существует вероятность, что именно под руководством Баньки WADA будет заниматься вопросом допуска российских спортсменов к международным стартам. В настоящий момент организация уже инициировала рассмотрение вопроса о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующим кодексу WADA. Причина - внесенные в базу данных московской лаборатории изменения, что нарушает условие восстановления прав РУСАДА в сентябре прошлого года.
Сложность ситуации заключается в том, что новый международный стандарт по соответствию предполагает недопуск спортсменов страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
Окончательно решение по статусу РУСАДА может быть принято 9 декабря, до окончания полномочий Риди. Но если эта история пойдет по неблагоприятному для российского спорта сценарию, вероятно, вопросом восстановления прав РУСАДА будет заниматься уже Банька.
Дело в том, что если российская сторона не согласится с возможными санкциями WADA, окончательное решение в этом деле будет за Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне. Это означает, что разбирательство может растянутся еще на пару-тройку месяцев, что только накалит обстановку в свете Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в конце июля - начале августе следующего года.
"Акт Родченкова"
Еще одна проблема WADA - утрата влияния на международный спорт. Несмотря на совершенствование кодекса WADA, новая версия которого была утверждена в Катовице, и ужесточение санкций за нарушение антидопинговых правил, реальной силы организация постепенно лишается.
Со следующего года почти все права на допинг-тестирование перейдут Независимой организации допинг-тестирования (ITA), в то время как последнее слово в допинговых разбирательствах теперь принадлежит CAS. По большому счету, WADA остаются чисто административные функции.
Еще больше по позициям WADA в мировом спорте может ударить "акт Родченкова", который практически принят в США. Этот закон сейчас вызывает серьезную обеспокоенность не только у WADA, но и у олимпийского движения.
Большинство членов совета учредителей WADA в Катовице указало на то, что применение этого закона позволяет американским властям преследовать лиц, находящихся вне юрисдикции США. Это может быть любой человек в любой точке мира, если он участвует в соревнованиях с американским присутствием, будь то спортсмен или спонсор.
"Олимпийское движение очень обеспокоено тем, как будет применяться "акт Родченкова", как он может влиять на систему борьбы с допингом. Если вы создаете закон, который включает экстерриториальную юрисдикцию, то будете думать о его применении, - сказал глава Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) Франческо Риччи-Битти. - И для нас удивительно, что такая важная страна, как США, которая делает взносы в WADA, принимает закон с экстерриториальной юрисдикцией, в то время как основная часть профессионального спорта в США не является подписантом WADA".
"Акт Рочденкова", который назван по имени главного информатора WADA Григория Родченкова, уже одобрен палатой представителей Конгресса США. Он предполагает введение уголовной ответственности за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов, а также возмещение ущерба для жертв таких сговоров. Кроме того, законопроект предусматривает предоставление защиты информаторам от ответных мер против них.
Деньги
Еще одна серьезная проблема WADA - деньги. Точнее, их отсутствие. Второй год подряд бюджет организации отрицательный, держаться ей на плаву позволяют доходы, которые она получила в 2017-18 годах. Исправить ситуацию, в частности, вызывался МОК, который в Катовице объявил о выделении $10 млн на борьбу с допингом.
Однако денег, которые поступают в WADA, в том числе и от правительственных органов различных стран, все равно не хватает. Об этом и сказал Банька, выступая на Всемирной конференции о допинге в спорте, которая длилась на протяжении двух дней, предшествовавших заседанию совета учредителей.
"Каждый из нас, кто внимательно изучил бюджет WADA, знает, что он не соответствует ожиданиям, которые возлагаются на организацию. Если WADA ставит цель смело бороться за чистоту спорта, оно должно иметь достаточный бюджет. Смешно, что организация со статусом глобального регулятора имеет бюджет менее $40 млн. Средний футбольный клуб имеет больший бюджет", - сказал Банька.
Не облегчают WADA задачу по достижению экономической стабильности и расследования нарушений в российском спорте, которые длятся уже пять лет. Как заметил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, они уже обошлись организации в сумму порядка $8 млн.
Чтобы справиться с этими вызовами, Баньке предстоит серьезно поработать. Причем не только ему, но и новой команде руководителей WADA, ведь с 1 января полномочия утратит не только Риди, но и еще ряд членов совета учредителей. В том числе и вице-президент Линда Хеллеланд. Норвежку в этой должности сменит олимпийская чемпионка по шорт-треку китаянка Ян Ян.