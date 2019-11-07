Новые имена и новые вызовы. Возглавить борьбу с допингом доверили Баньке

КАТОВИЦЕ /Польша/, 8 ноября. /ТАСС/. Новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA) избран министр спорта и туризма Польши Витольд Банька. В должность он вступит 1 января, однако уже сейчас понятно, что на протяжении трех лет, что будет действовать его мандат, организации предстоит столкнуться с серьезными вызовами.

На эту тему Поляк Витольд Банька избран президентом Всемирного антидопингового агентства

Выборы прошли в четверг на заседании совета учредителей WADA, который единогласно поддержал кандидатуру 35-летнего Баньки. Конкурентов на пост президента у него не было: в январе его кандидатуру большинством голосов поддержал Совет Европы, в мае - представители органов государственной власти, входящие в руководство WADA. В политику он пришел в 2015 году, через несколько лет после окончания карьеры легкоатлета, поэтому он прекрасно знает всю подноготную профессионального спорта. До конца года возглавлять организацию будет ее нынешний президент Крейг Риди. 78-летний британец, являющийся членом Международного олимпийского комитета (МОК), руководит WADA последние шесть лет. Российский вопрос Существует вероятность, что именно под руководством Баньки WADA будет заниматься вопросом допуска российских спортсменов к международным стартам. В настоящий момент организация уже инициировала рассмотрение вопроса о признании Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующим кодексу WADA. Причина - внесенные в базу данных московской лаборатории изменения, что нарушает условие восстановления прав РУСАДА в сентябре прошлого года.

Сложность ситуации заключается в том, что новый международный стандарт по соответствию предполагает недопуск спортсменов страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Окончательно решение по статусу РУСАДА может быть принято 9 декабря, до окончания полномочий Риди. Но если эта история пойдет по неблагоприятному для российского спорта сценарию, вероятно, вопросом восстановления прав РУСАДА будет заниматься уже Банька. Дело в том, что если российская сторона не согласится с возможными санкциями WADA, окончательное решение в этом деле будет за Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне. Это означает, что разбирательство может растянутся еще на пару-тройку месяцев, что только накалит обстановку в свете Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в конце июля - начале августе следующего года. "Акт Родченкова" Еще одна проблема WADA - утрата влияния на международный спорт. Несмотря на совершенствование кодекса WADA, новая версия которого была утверждена в Катовице, и ужесточение санкций за нарушение антидопинговых правил, реальной силы организация постепенно лишается.

Со следующего года почти все права на допинг-тестирование перейдут Независимой организации допинг-тестирования (ITA), в то время как последнее слово в допинговых разбирательствах теперь принадлежит CAS. По большому счету, WADA остаются чисто административные функции. Еще больше по позициям WADA в мировом спорте может ударить "акт Родченкова", который практически принят в США. Этот закон сейчас вызывает серьезную обеспокоенность не только у WADA, но и у олимпийского движения. Большинство членов совета учредителей WADA в Катовице указало на то, что применение этого закона позволяет американским властям преследовать лиц, находящихся вне юрисдикции США. Это может быть любой человек в любой точке мира, если он участвует в соревнованиях с американским присутствием, будь то спортсмен или спонсор. "Олимпийское движение очень обеспокоено тем, как будет применяться "акт Родченкова", как он может влиять на систему борьбы с допингом. Если вы создаете закон, который включает экстерриториальную юрисдикцию, то будете думать о его применении, - сказал глава Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) Франческо Риччи-Битти. - И для нас удивительно, что такая важная страна, как США, которая делает взносы в WADA, принимает закон с экстерриториальной юрисдикцией, в то время как основная часть профессионального спорта в США не является подписантом WADA". "Акт Рочденкова", который назван по имени главного информатора WADA Григория Родченкова, уже одобрен палатой представителей Конгресса США. Он предполагает введение уголовной ответственности за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов, а также возмещение ущерба для жертв таких сговоров. Кроме того, законопроект предусматривает предоставление защиты информаторам от ответных мер против них. Деньги Еще одна серьезная проблема WADA - деньги. Точнее, их отсутствие. Второй год подряд бюджет организации отрицательный, держаться ей на плаву позволяют доходы, которые она получила в 2017-18 годах. Исправить ситуацию, в частности, вызывался МОК, который в Катовице объявил о выделении $10 млн на борьбу с допингом. Однако денег, которые поступают в WADA, в том числе и от правительственных органов различных стран, все равно не хватает. Об этом и сказал Банька, выступая на Всемирной конференции о допинге в спорте, которая длилась на протяжении двух дней, предшествовавших заседанию совета учредителей.