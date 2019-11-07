Поляк Витольд Банька избран президентом Всемирного антидопингового агентства

КАТОВИЦЕ /Польша/, 7 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька избран президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его кандидатуру единогласно поддержал совет учредителей WADA, заседание которого проходит в четверг в польском городе Катовице.

Банька был единственным кандидатом на пост президента WADA. В январе его большинством голосов поддержал Совет Европы, в мае - представители органов государственной власти, входящие в руководство WADA.

Поляк вступит в должность 1 января. До конца года возглавлять организацию будет ее нынешний президент Крейг Риди. 78-летний британец, являющийся членом Международного олимпийского комитета (МОК), возглавляет WADA последние шесть лет.

Баньке в октябре исполнилось 35 лет, он бывший легкоатлет, один раз принял участие в чемпионате мира. Министром спорта и туризма Польши был назначен в 2015 году. Срок его президентских полномочий будет рассчитан на три года, после чего он сможет быть избран на новый срок.

10 ноября WADA исполнится 20 лет. Банька стал четвертым президентом организации. Учредителями WADA на паритетных началах являются МОК и органы власти различных стран мира, таким образом, президентство в организации поочередно достается сначала представителю спорта, после - представителю государства.

Вице-президентом WADA утверждена двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку китаянка Ян Ян. Она сменит норвежку Линду Хеллеланд.