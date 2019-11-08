Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Игнатьев: проблемы ЦСКА исходят от неуверенной игры футболистов обороны

Бывший главный тренер сборной России считает, что молодые игроки армейцев не привязаны к групповым и коллективным действиям

МОСКВА, 8 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Большинство проблем в игре ЦСКА исходит от неуверенных действий футболистов защиты. Таким мнением с ТАСС после ничейного матча красно-синих с венгерским "Ференцварошем" поделился бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

ЦСКА сыграл вничью с "Ференцварошем" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

На эту тему
Без риска и остроты. ЦСКА сыграл вничью с "Ференцварошем" в Лиге Европы

"Простые ситуации, которые поддавались ранее, ЦСКА не смог реализовать в свою пользу, - сказал Игнатьев. - Я имею в виду того же Федора Чалова, красноречивый пример: может, сказалось невезение, уровень физической готовности подвел, чувства уверенности не хватило, один раз не забил, потом уверенность теряется, и человек тратит больше времени на исполнение того или иного элемента, потому что нет былого понимания, что это ему подвластно".

"Но были хорошие подходы, опасные моменты. Правда, в центре поля не играли надежно при контроле мяча, много элементарных ошибок, что не свойственно футболистам армейской команды", - добавил Игнатьев.

В последних пяти матчах во всех турнирах армейцы выиграли один раз, в турнирной таблице чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко занимают пятое место. "Многие проблемы команды идут от неуверенной игры в обороне, когда там играли большие мастера, это было как здоровый фундамент у здания. А сейчас футболисты ЦСКА поглядывают назад, думают, как бы не пропустить. Молодые ребята действуют у армейцев в обороне, они играют ситуативно, не привязаны к групповым и коллективным действиям", - подчеркнул бывший тренер сборной России.

ЦСКА не хватает столпа в обороне

"Своего лидера в защите воспитать - долгая история. Он появится, тренерский состав знает, что у них в ближайшем резерве, и кто на что способен. Но сейчас, конечно, нужно приобрести игрока, который стал бы столпом обороны, который завязывал бы все действия при игре в защите", - отметил Игнатьев.

Армейцы занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, набрав одно очко после четырех матчей. "Ференцварош" идет на третьей строчке, имея в активе пять очков, лидирует испанский "Эспаньол" (10 очков), за ним следует болгарский "Лудогорец" (6). "Шансов на выход мало, чудо бывает, но не там, где этого чуда также хотят другие команды", - заключил Игнатьев.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Анатолий Крутиков будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище
Чемпион Европы по футболу скончался на 86-м году жизни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС