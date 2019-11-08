Игнатьев: проблемы ЦСКА исходят от неуверенной игры футболистов обороны

"Простые ситуации, которые поддавались ранее, ЦСКА не смог реализовать в свою пользу, - сказал Игнатьев. - Я имею в виду того же Федора Чалова, красноречивый пример: может, сказалось невезение, уровень физической готовности подвел, чувства уверенности не хватило, один раз не забил, потом уверенность теряется, и человек тратит больше времени на исполнение того или иного элемента, потому что нет былого понимания, что это ему подвластно".

"Но были хорошие подходы, опасные моменты. Правда, в центре поля не играли надежно при контроле мяча, много элементарных ошибок, что не свойственно футболистам армейской команды", - добавил Игнатьев.

В последних пяти матчах во всех турнирах армейцы выиграли один раз, в турнирной таблице чемпионата России подопечные Виктора Гончаренко занимают пятое место. "Многие проблемы команды идут от неуверенной игры в обороне, когда там играли большие мастера, это было как здоровый фундамент у здания. А сейчас футболисты ЦСКА поглядывают назад, думают, как бы не пропустить. Молодые ребята действуют у армейцев в обороне, они играют ситуативно, не привязаны к групповым и коллективным действиям", - подчеркнул бывший тренер сборной России.

ЦСКА не хватает столпа в обороне

"Своего лидера в защите воспитать - долгая история. Он появится, тренерский состав знает, что у них в ближайшем резерве, и кто на что способен. Но сейчас, конечно, нужно приобрести игрока, который стал бы столпом обороны, который завязывал бы все действия при игре в защите", - отметил Игнатьев.

Армейцы занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы, набрав одно очко после четырех матчей. "Ференцварош" идет на третьей строчке, имея в активе пять очков, лидирует испанский "Эспаньол" (10 очков), за ним следует болгарский "Лудогорец" (6). "Шансов на выход мало, чудо бывает, но не там, где этого чуда также хотят другие команды", - заключил Игнатьев.