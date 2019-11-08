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Футбол в России

Анатолий Крутиков будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище

Чемпион Европы по футболу скончался на 86-м году жизни

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Чемпион Европы по футболу 1960 года Анатолий Крутиков будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище. Об этом ТАСС в пятницу сообщил председатель комитета ветеранов футбола Российского футбольного союза Александр Мирзоян.

Выступавший за московский "Спартак" Крутиков скончался на 86-м году жизни.

"Дату прощания и похорон, место прощания мы объявим дополнительно. Он будет похоронен на Николо-Архангельском кладбище", - сказал Мирзоян.

Большую часть спортивной карьеры провел в московском "Спартаке" (1959-1969), став с командой чемпионом и обладателем Кубка СССР. В 1976 году работал главным тренером "Спартака", под его руководством красно-белые единственный раз в своей истории вылетели из элитного дивизиона национальных чемпионатов.

"Это был надежный, выносливый, неуступчивый футболист. Один из первых защитников, кто начал подключаться к атакам", - отметил Мирзоян.

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