Лихачев: бронза Межконтинентального кубка по пляжному футболу станет успехом для россиян

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Победа в матче за третье место на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу станет хорошим итогом турнира для сборной России. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Михаил Лихачев.

Сборная России уступила команде Испании со счетом 2:4 в полуфинале турнира. В матче за третье место россияне сыграют с командой ОАЭ, которая в полуфинале проиграла сборной Ирана (1:1, 3:4 - по пен.). Финал и матч за третье место пройдут в субботу. Турнир проходит в Дубае.

"Для нашей молодой команды в таком составе это был хороший опыт, нам очень хотелось играть в финале, но теперь будем готовиться к игре за третье место, где уже определится, будет ли положительным итог турнира или нет. Если мы займем третье место, это будет хороший исход, если нет - будет не лучшее для нас завершение турнира", - сказал Лихачев.

По словам тренера, испанцы в полуфинале лучше использовали свои голевые моменты. "К сожалению, мы упустили очень много голевых возможностей. Если в предыдущих матчах нам удалось забивать голы даже из не самых очевидных ситуаций, то сегодня те хорошие моменты, которые мы создавали, не привели к забитым голам. В то же время мы пропустили два очень обидных гола", - отметил Лихачев.