Кудашов: сборная России по хоккею нуждается в глубине состава для выбора игроков перед ЧМ

На первый этап Евротура, Кубок Карьяла, в состав сборной России вошли десять дебютантов. В первом матче на турнире россияне проиграли финнам (3:4), в субботу они сыграют со шведами, а в воскресенье встретятся с командой Чехии. Чемпионат мира 2020 года пройдет с 8 по 24 мая в Лозанне и Цюрихе.

"Основная масса игроков, вызванных на этот сбор, нуждается в игровой практике международного уровня. Нам нужно развивать этих ребят, чтобы они получали международный опыт - это другие игры, другие скорости, накал борьбы, задача и ответственность, - отметил Кудашов. - Важно, чтобы эти игроки прошли через все этапы международных сражений, научились выигрывать, поняли этот уровень и были конкурентоспособными, чтобы была глубина состава, чтобы тренеры сборной непосредственно перед крупными турнирами могли выбирать из нескольких игроков на одну позицию. Для этого мы должны давать этим хоккеистам играть, чтобы они превращались в игроков высокого уровня".

Кудашов увидел много положительных моментов в проигранном матче с финнами. "Для сборной России всегда ставится задача выиграть, мы расстроены результатом первой игры, но многие игроки проявили себя с хорошей стороны, было много положительных моментов, многие проявили лидерские качества - у команды была игра, была скорость и нацеленность на победу. Получили необязательные удаления - это опять к опыту, который они должны приобрести и понять, что на этом уровне любое удаление приводит к высокой вероятности пропущенного гола и серьезно влияет на результат. Чем быстрее игроки начнут исправлять свои ошибки, тем больше у них шансов стать игроками топ-уровня и железными кандидатами на чемпионат мира и Олимпиаду", - подчеркнул Кудашов.

"На данный момент у нас четыре атакующих звена и возникает небольшая проблема, потому что в составе всего шесть нападающих, которые играют в своих клубах в меньшинстве. Это придется учитывать при формировании команды на чемпионат мира. Мы играли в матче с финнами 5 на 3, но у нас практически нет игроков, которые играют в этой ситуации в своих клубах. Поэтому наша задача готовить игроков на этом уровне и давать им играть в таких ситуациях", - добавил главный тренер сборной России.

Кудашов отметил, что будет делать ставку на надежных хоккеистов. "Если хоккеист хорошо играет в атаке и в обороне, а второй лучше первого играет в обороне, то надо смотреть общую команду, кто и что может лучше делать. Есть игроки, которые чуть-чуть в атаке, чуть-чуть в обороне, - делать ставку на таких игроков бывает хуже, чем брать в состав того, кто надежно играет в обороне или очень хорошо играет в атаке", - заключил Кудашов.