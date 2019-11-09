"Динамо" впервые за 13 лет обыграло "Рубин" на выезде в чемпионате России по футболу

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло казанский "Рубин" со счетом 1:0 в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Центральный" в Казани.
В составе "Динамо" отличился Себастьян Шиманьский (23-я минута), который забил свой первый мяч за команду (он провел 17-й матч). В матче было показано две красные карточки: на 45-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Рубина" Александр Зуев, на 66-й минуте - защитник "Динамо" Иван Ордец. В матче первого круга между этими командами "Рубину" удалось победить в меньшинстве после удаления полузащитника Евгения Башкирова на 36-й минуте.
Кирилл Новиков провел первый матч в качестве главного тренера "Динамо" (с 8 октября специалист руководил командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера).
"Динамо" обыграло "Рубин" впервые за семь лет (в предыдущий раз "Динамо" дома обыграло "Рубин" в матче чемпионата России 1 декабря 2012 года), в Казани "Динамо" не могло обыграть "Рубин" на протяжении 13 лет (в предыдущий раз "Динамо" на выезде победило казанцев в матче чемпионата России 5 ноября 2006 года).
Московский клуб поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. "Рубин" располагается на 13-м месте, имея в активе 17 очков. "Рубин" не может отличиться четвертый тур подряд, предыдущие три матча казанская команда завершила со счетом 0:0. Последний раз "Рубин" сумел отличиться в домашнем матче с "Тамбовом" (2:1), до этой неудачи казанский клуб не проигрывал на протяжении пяти матчей во всех турнирах.
В следующем туре "Динамо" примет "Ростов" 23 ноября, в тот же день "Рубин" дома сыграет с петербургским "Зенитом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|30-8
|33
|2
|Ростов
|15
|9
|3
|3
|28-23
|30
|3
|Локомотив
|15
|9
|3
|3
|23-15
|30
|4
|Краснодар
|15
|8
|5
|2
|29-17
|29
|5
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|21-14
|27
|6
|Арсенал
|15
|5
|4
|6
|17-20
|19
|7
|Урал
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|8
|Спартак
|15
|5
|3
|7
|16-16
|18
|9
|Крылья Советов
|15
|5
|3
|7
|18-18
|18
|10
|Оренбург
|15
|5
|3
|7
|20-22
|18
|11
|Динамо
|16
|4
|6
|6
|12-16
|18
|12
|Уфа
|15
|4
|5
|6
|13-16
|17
|13
|Рубин
|16
|4
|5
|7
|8-17
|17
|14
|Ахмат
|16
|3
|6
|7
|10-21
|15
|15
|Тамбов
|15
|4
|2
|9
|16-22
|14
|16
|Сочи
|15
|3
|4
|8
|12-20
|13