Бестемьянова считает, что фигуристка Щербакова растет от турнира к турниру

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Анна Щербакова выступает лучше с каждым новым турниром. Такое мнение ТАСС в субботу высказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Щербакова заняла первое место на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в китайском Чунцине. По сумме двух программ 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе набрала 226,04 балла (короткая программа - 73,51, произвольная - 152,53). Второе место заняла японка Сатоко Мияхара (211,18; 68,91 + 142,27), третье - россиянка Елизавета Туктамышева (209,10; 65,57 + 143,53). Россиянка Софья Самодурова заняла пятое место (185,29; 63,99 + 121,30).

"Прекрасно откатала сегодня Аня Щербакова, еще лучше, чем на этапе Гран-при в США. Она растет от старта к старту, - отметила Бестемьянова. - Мне очень понравилась Лиза Туктамышева, необыкновенно обидно, что она упала вчера с тройного акселя. Если бы не та ошибка, то она была бы второй и можно было бы говорить о попадании в финал, а сейчас пока непонятно".

"Самодурова тоже откаталась хорошо, но ей опять ставят недокруты, которые никто, кроме судей, не видит. Не знаю, учит ли Соня сейчас более сложные прыжки, но, конечно, ей нужно усложняться. Наверное, они над этим работают, [тренер] Алексей Николаевич [Мишин] знает, что делает", - добавила собеседница агентства.

Туктамышева во второй день соревнований показала произвольную программу, которую исполняла в прошлом сезоне. На первом для нее этапе Гран-при в США фигуристка представила новую произвольную программу, но после соревнований приняла решение о возвращении прошлогодней постановки.

"Так бывает, Лиза не первая и не последняя, кто так делает. Но это было очень правильное решение, она выглядела легче, программа более вкатанная, костюм легче смотрится. Мне очень понравилось, что они вернули ее, это не зря", - считает Бестемьянова.