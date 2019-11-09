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Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае и первой вышла в финал серии

Елизавета Туктамышева заняла третье место
Анна Щербакова EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG
Описание
Анна Щербакова
© EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

ЧУНЦИН /Китай/, 9 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночных соревнованиях на четвертом в сезоне этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в китайском Чунцине.

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По сумме двух программ 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе набрала 226,04 балла (короткая программа - 73,51, произвольная - 152,53). Второе место заняла японка Сатоко Мияхара (211,18; 68,91 + 142,27), третье - россиянка Елизавета Туктамышева (209,10; 65,57 + 143,53). Россиянка Софья Самодурова заняла пятое место (185,29; 63,99 + 121,30).

На первом этапе Гран-при, который прошел в США, Щербакова также заняла первое место. Результат на этапе в Чунцине позволил российской фигуристке первой квалифицироваться в финал серии, который пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. Щербакова проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В сезоне-2018/19 она стала чемпионкой России, также она выиграла два этапа юниорского Гран-при, заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров.

22-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале Гран-при - 2015. В прошлом сезоне спортсменка завоевала золото и бронзу этапов Гран-при и пробилась в финал серии, где стала третьей.

Российские фигуристки заняли первые места на всех этапах серии Гран-при текущего сезона. На первом этапе в США победу одержала Щербакова, а третье место также заняла Елизавета Туктамышева. Второй этап, который прошел в Канаде, выиграла Александра Трусова, установив мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и по сумме (241,02), на третьем этапе, во Франции, победила Алена Косторная. Все победительницы этапов являются ученицами группы Тутберидзе.

Позднее в субботу произвольную программу представят мужчины и спортивные пары. Этап Гран-при в Чунцине завершится в воскресенье показательными выступлениями. Серия Гран-при состоит из шести этапов и финала, пятый этап пройдет в Москве 15-17 ноября, шестой - в Японии 23-25 ноября. 

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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