"Спартак" обыграл "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

"Спартак" не проигрывает "Крыльям Советов" в домашних матчах 11 лет. В последний раз самарцы побеждали красно-белых на выезде 5 октября 2008 года, встреча завершилась со счетом 1:0. "Спартак" одержал третью победу в пяти матчах во всех турнирах под руководством главного тренера Доменико Тедеско, "Крылья" не могут выиграть на протяжении трех встреч в чемпионате (ничья и два поражения). Красно-белые победили самарскую команду в пятый раз подряд во всех турнирах.

Матч начался с минуты молчания в память о бывшем футболисте "Спартака", чемпионе Европы 1960 года в составе сборной СССР Анатолии Крутикове, который скончался в пятницу в возрасте 86 лет.

Счет на третьей минуте открыл Эсекьель Понсе. На 82-й минуте в ворота "Крыльев Советов" был назначен пенальти, защитник гостей Максим Карпов вынес мяч рукой из пустых ворот и получил красную карточку, а 11-метровый удар реализовал Зелимхан Бакаев. На 70-й минуте с поля был удален полузащитник "Крыльев Советов" Срджан Мияйлович. Для принятия решения главный судья матча Виталий Мешков воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR).

Символический удар по мячу перед началом матча нанес пилот Дамир Юсупов. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, все пассажиры были эвакуированы.

В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 21 очко, "Крылья Советов" с 18 очками идут девятыми. В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Крылья Советов" также на выезде встретятся с московским ЦСКА. Оба матча пройдут 24 ноября.

Быстрый гол, два удаления, VAR

Владелец "Спартака" Леонид Федун на игру приехал за четверть часа в оптимистичном настроении. "Настрой на игру нормальный. Будем бороться", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Голов зрителям долго ждать не пришлось, на третьей минуте Джордан Ларссон устроил небольшую перепасовку с Бакаевым возле штрафной площади соперника, последний отдал передачу на Понсе, который без труда отправил мяч в сетку. Быстрый гол ошарашил самарцев, у гостей не получалось даже подойти к штрафной красно-белых. "Спартак" же полностью контролировал игру, создал несколько интересных эпизодов на стартовых минутах и даже успел забить гол, но мяч Ларссона был отменен из-за офсайда.

Швед мог стать автором голевой передачи, однако полузащитник Наиль Умяров после получения мяча на линии штрафной пробил в нескольких сантиметрах от штанги. В течение всего первого тайма красно-белые контролировали ход игры, в то время как "Крылья Советов" искали свой шанс на стандартах. Счет до перерыва не изменился, и команды отправились отдыхать при счете 1:0 в пользу команды Тедеско.

Второй тайм "Спартак" продолжил в том же духе, контролируя мяч и создавая моменты у ворот соперника. Но "Крылья Советов" тоже проанализировали свою игру в первой половине встречи и создали пару интересных эпизодов. Стоит отметить, что игра не клеилась у одного из лучших бомбардиров текущего сезона чемпионата России Александра Соболева, с нападающим прекрасно работали центральные защитники "Спартака", в итоге самарца заменили.

В середине второго тайма Георгий Джикия спас красно-белых, вынеся мяч с ленточки ворот после удара головой Александра Анюкова. "Спартак" ответил контратаками, которые не завершились удачно. На 71-й минуте Мешков показал прямую красную карточку Мияйловичу, воспользовавшись VAR, в борьбе с Понсе полузащитник намеренно ударил нападающему ниже пояса. А на 82-й минуте с поля был удален еще один игрок самарской команды Максим Карпов, рукой вынесший мяч из пустых ворот после удара Бакаева, который и установил окончательный счет матча, реализовав пенальти.