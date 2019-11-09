"Спартак" обыграл "Крылья Советов" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:0 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Счет на третьей минуте открыл Эсекьель Понсе. На 82-й минуте в ворота "Крыльев Советов" был назначен пенальти, защитник гостей Максим Карпов вынес мяч рукой из пустых ворот и получил красную карточку, а 11-метровый удар реализовал Зелимхан Бакаев. На 70-й минуте с поля был удален полузащитник "Крыльев Советов" Срджан Мияйлович. Для принятия решения главный судья матча Виталий Мешков воспользовался системой видеоассистента рефери (VAR).
Матч начался с минуты молчания в память о бывшем футболисте "Спартака", чемпионе Европы 1960 года в составе сборной СССР Анатолии Крутикове, который скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
"Спартак" не проигрывает "Крыльям Советов" в домашних матчах 11 лет. В последний раз самарцы побеждали красно-белых на выезде 5 октября 2008 года, встреча завершилась со счетом 1:0. "Спартак" одержал третью победу в пяти матчах во всех турнирах под руководством главного тренера Доменико Тедеско, "Крылья" не могут выиграть на протяжении трех встреч в чемпионате (ничья и два поражения). Красно-белые победили самарскую команду в пятый раз подряд во всех турнирах.
Символический удар по мячу перед началом матча нанес пилот Дамир Юсупов. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, все пассажиры были эвакуированы.
В турнирной таблице "Спартак" занимает шестое место, набрав 21 очко, "Крылья Советов" с 18 очками идут девятыми. В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом", "Крылья Советов" также на выезде встретятся с московским ЦСКА. Оба матча пройдут 24 ноября.
Быстрый гол, два удаления, VAR
Владелец "Спартака" Леонид Федун на игру приехал за четверть часа в оптимистичном настроении. "Настрой на игру нормальный. Будем бороться", - сказал он корреспонденту ТАСС.
Голов зрителям долго ждать не пришлось, на третьей минуте Джордан Ларссон устроил небольшую перепасовку с Бакаевым возле штрафной площади соперника, последний отдал передачу на Понсе, который без труда отправил мяч в сетку. Быстрый гол ошарашил самарцев, у гостей не получалось даже подойти к штрафной красно-белых. "Спартак" же полностью контролировал игру, создал несколько интересных эпизодов на стартовых минутах и даже успел забить гол, но мяч Ларссона был отменен из-за офсайда.
Швед мог стать автором голевой передачи, однако полузащитник Наиль Умяров после получения мяча на линии штрафной пробил в нескольких сантиметрах от штанги. В течение всего первого тайма красно-белые контролировали ход игры, в то время как "Крылья Советов" искали свой шанс на стандартах. Счет до перерыва не изменился, и команды отправились отдыхать при счете 1:0 в пользу команды Тедеско.
Второй тайм "Спартак" продолжил в том же духе, контролируя мяч и создавая моменты у ворот соперника. Но "Крылья Советов" тоже проанализировали свою игру в первой половине встречи и создали пару интересных эпизодов. Стоит отметить, что игра не клеилась у одного из лучших бомбардиров текущего сезона чемпионата России Александра Соболева, с нападающим прекрасно работали центральные защитники "Спартака", в итоге самарца заменили.
В середине второго тайма Георгий Джикия спас красно-белых, вынеся мяч с ленточки ворот после удара головой Александра Анюкова. "Спартак" ответил контратаками, которые не завершились удачно. На 71-й минуте Мешков показал прямую красную карточку Мияйловичу, воспользовавшись VAR, в борьбе с Понсе полузащитник намеренно ударил нападающему ниже пояса. А на 82-й минуте с поля был удален еще один игрок самарской команды Максим Карпов, рукой вынесший мяч из пустых ворот после удара Бакаева, который и установил окончательный счет матча, реализовав пенальти.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|10
|3
|2
|30-8
|33
|2
|Ростов
|16
|9
|3
|4
|29-25
|30
|3
|Локомотив
|15
|9
|3
|3
|23-15
|30
|4
|Краснодар
|15
|8
|5
|2
|29-17
|29
|5
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|21-14
|27
|6
|Спартак
|16
|6
|3
|7
|18-16
|21
|7
|Арсенал
|15
|5
|4
|6
|17-20
|19
|8
|Урал
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|9
|Крылья Советов
|16
|5
|3
|8
|18-20
|18
|10
|Оренбург
|15
|5
|3
|7
|20-22
|18
|11
|Динамо
|16
|4
|6
|6
|12-16
|18
|12
|Рубин
|16
|4
|5
|7
|8-17
|17
|13
|Тамбов
|16
|5
|2
|9
|18-23
|17
|14
|Уфа
|15
|4
|5
|6
|13-16
|17
|15
|Ахмат
|16
|3
|6
|7
|10-21
|15
|16
|Сочи
|15
|3
|4
|8
|12-20
|13