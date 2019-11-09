Магомедшарипов и Анкалаев получили бонусы за бои на турнире UFC в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские бойцы Забит Магомедшарипов и Магомед Анкалаев заработали более чем по 3 млн рублей за выступление на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом журналистам сообщил вице-президент UFC Давид Шоу.

"Главный бой турнира признан поединком вечера. Также бонусы получили Завада и Анкалаев", - сказал Шоу.

Магомедшарипов единогласным решением судей победил американца Кэлвина Каттара. Магомед Анкалаев и Давид Завада досрочно выиграли свои поединки. Бонус для каждого бойца составил $50 тысяч. Турнир прошел на "ЦСКА-Арене".