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Магомедшарипов заявил, что готов провести следующий бой за чемпионский титул UFC

Россиянин единогласным решением судей победил американца Кэлвина Каттара на турнире в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов готов провести следующий поединок за чемпионский титул организации. Об этом Магомедшарипов заявил на пресс-конференции.

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"Да, я готов к бою за титул. Только необходимо хорошо провести подготовку. Подождем результат боя Холлоуэй - Волкановски", - сказал Магомедшарипов.

28-летний Магомедшарипов провел в смешанных единоборствах 19 боев, на его счету 18 побед и одно поражение.

Спортсмен выступает в полулегком весе. Чемпионом UFC в этом весе является американский боец Макс Холлоуэй, который 15 декабря в Лас-Вегасе проведет титульный бой против первого номера рейтинга полулегкого веса австралийца Александра Волкановски. Магомедшарипов занимает пятое место в рейтинге.

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Российский боец победил американца Кэлвина Каттара на турнире в Москве
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