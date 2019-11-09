Магомедшарипов заявил, что готов провести следующий бой за чемпионский титул UFC

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов готов провести следующий поединок за чемпионский титул организации. Об этом Магомедшарипов заявил на пресс-конференции.
Ранее россиянин единогласным решением судей победил американца Кэлвина Каттара на турнире UFC в Москве.
"Да, я готов к бою за титул. Только необходимо хорошо провести подготовку. Подождем результат боя Холлоуэй - Волкановски", - сказал Магомедшарипов.
28-летний Магомедшарипов провел в смешанных единоборствах 19 боев, на его счету 18 побед и одно поражение.
Спортсмен выступает в полулегком весе. Чемпионом UFC в этом весе является американский боец Макс Холлоуэй, который 15 декабря в Лас-Вегасе проведет титульный бой против первого номера рейтинга полулегкого веса австралийца Александра Волкановски. Магомедшарипов занимает пятое место в рейтинге.