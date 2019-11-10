Гончаренко: гол и передача Облякова перевернули матч против "Сочи"

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Гол и передача полузащитника ЦСКА Ивана Облякова перевернули ход игры 16-го тура чемпионата России по футболу с "Сочи". Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

ЦСКА на выезде обыграл "Сочи" со счетом 3:2, Обляков отметился голом на 52-й минуте.

"Довольны победой, давно не выигрывали и не забивали три мяча. Волевая победа, что в последний раз было в Туле. У команды есть характер, было важно не проиграть в этот момент, удалось найти эти эмоции. Обляков был сегодня лидером, его гол и передача перевернули игру", - сказал Гончаренко.