Нехватка опыта и проверка кадров. Сборная РФ проиграла два матча из трех на Кубке Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в третьем матче первого этапа Евротура и потерпела второе поражение на Кубке Карьяла, который завершился в Хельсинки. Российская команда в первой встрече проиграла финнам (3:4), а затем переиграла чехов со счетом 5:4 по буллитам. В итоговой таблице сборная России заняла третье место. Победу одержали чехи.

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Однако итоговый результат на первом турнире под руководством Алексея Кудашова, который летом сменил на посту главного тренера Илью Воробьева, не являлся приоритетной задачей. Первостепенной целью была проверка и оценка хоккеистов, которые получали мало игровой практики в сборной. Перед началом турнира первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг высказал уверенность в том, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) снова не поедут на Олимпиаду. Кубок Карьяла был использован для просмотра потенциальных кандидатов с прицелом на Олимпийские игры 2022 года. В состав команды вошли десять дебютантов, девять из которых сыграли на турнире свои первые матчи. По одной игре провели все три вратаря - Иван Бочаров, Игорь Бобков и Александр Самонов. Для Бочарова и Самонова встречи стали дебютными за сборную России, в обоих матчах россияне потерпели поражения, но вратари смотрелись довольно уверенно, несмотря на худшие проценты отраженных бросков на турнире. Бобков ранее играл за национальную команду однажды и также в матче со шведами на третьем этапе Евротура прошлого сезона (2:4). "Проиграли, поэтому дебют не очень. Перед матчем сильно не волновался, нам сразу сказали, что каждый сыграет по одной встрече. Через тренировки набрал игровой тонус, дальше надеюсь больше играть. В целом неплохо чувствовал себя, конечно, игра интенсивнее [чем в Континентальной хоккейной лиге]", - сказал Самонов. Сборная России старалась во всех матчах действовать первым номером, но зачастую команду подводили необязательные и неоправданные удаления, которые сбивали хоккеистов с игрового ритма. "Все чувствовали себя нормально, на нехватку сил грех жаловаться. Главной проблемой была дисциплина, получили много удалений. А так атмосфера была в команде хорошая, но реализация подвела нас", - отметил защитник сборной России Игорь Ожиганов. Отсутствие опыта и сыгранности По ходу сборов российская команда в полном составе провела всего одну тренировку в день перед стартовым матчем с финнами. При этом в распоряжении Кудашова практически не было хоккеистов, играющих в клубах в одном звене. После обмена Артема Швеца-Рогового из "Витязя" в СКА он играет в связке с капитаном сборной на Кубке Карьяла Антоном Бурдасовым, последние два матча из-за травмы Дмитрия Кагарлицкого с ними играл и Андрей Кузьменко. Тройка хоккеистов СКА неизменно играла вместе все три матча на Кубке Карьяла.

Также не менялось и звено игроков ЦСКА Антон Слепышев - Павел Карнаухов - Константин Окулов. Однако Слепышев и Окулов только эпизодически появлялись на льду одновременно в матчах КХЛ, а Карнаухов и вовсе почти не играл с обоими крайними форвардами. Небезосновательно жаловался Кудашов и на отсутствие хоккеистов с опытом игры 5 на 3 в своих клубах. В заключительной встрече россияне трижды не смогли реализовать численное преимущество в двух игроков. В двух из трех матчей нападающие сборной России не смогли отличиться. Капитан команды на Кубке Карьяла 28-летний Антон Бурдасов и вовсе еще не забросил ни одной шайбы в карьере за сборную России. Из защитников уверенно дебютировал Дамир Шарипзянов, забросивший в ворота финнов в одной из первых своих смен. Единственным игроком из заявки, не появившимся на льду, стал защитник Ярослав Дыбленко. "Я увидел, что команда способна конкурировать и готова играть на этом уровне, она может играть быстро и внутри была очень крепкой. Тут другой уровень, и игроки должны понять, что забивать здесь сложнее, чем в клубах. Мы сейчас получаем некоторые ответы на вопросы, кто может играть на этом уровне, а кто нет, кто-то понравился, кто-то выпадал. В первую очередь мы отсматривали всех кандидатов, эти игроки поняли, что такое международный опыт, на какие моменты обращать внимание", - отметил Кудашов. Ротенберг, несмотря на недовольство результатом Кубка Карьяла, отметил важность турнира в плане подготовки к Олимпиаде 2022 года. "У нас Олимпиада 2022 года, нам нужно проверять как можно больше игроков. У нас есть 50 кандидатов, и надо их всех проверять на этих турнирах, чтобы понимать, кого мы выберем в сборную на Олимпиаду", - подытожил Ротенберг.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заметил у молодых российских игроков большое количество ошибок, которые связаны с маленьким международным опытом. "Думаю, каждый из игроков извлечет для себя международный опыт на таких турнирах, что очень важно. Мы на этих турнирах проверяем, кто есть кто, тренеры видят, кто боец, у кого есть характер, кто действительно нужен для сборной на чемпионате мира. Будем надеяться, что такие турниры позволят собрать команду для того, чтобы выиграть чемпионат мира", - подчеркнул Третьяк. Россиян не оказалось среди лучших По итогам турнира организаторы определили лучших игроков в каждом амплуа. Лучшим вратарем турнира стал чех Роман Вилль, не пропустивший от сборной России ни одной шайбы, а всего в двух матчах на турнире - одну шайбу. Лучшим защитником стал игрок сборной Финляндии Микко Лехтонен (1 гол + 1 результативная передача), лучшим форвардом - чех Ян Коварж (2+0). В составе сборной России самыми результативными игроками стали Дамир Жафяров (1+2), пропустивший заключительный матч из-за повреждения, Кирилл Семенов (1+2) и Антон Бурдасов (0+3). Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды. Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы - четыре, чехи победили во второй раз. Второй этап Евротура, Кубок Первого канала, пройдет с 12 по 15 декабря в Москве. Матч сборных Чехии и Финляндии в первый день турнира будет вынесенным и пройдет в чешском городе Пльзень.