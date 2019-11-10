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Кубок Карьяла

Сборная Чехии по хоккею обыграла россиян и стала победителем Кубка Карьяла

Россияне проиграли в заключительном матче турнира со счетом 0:3
Описание
© Федерация хоккея России

ХЕЛЬСИНКИ, 10 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею проиграла команде Чехии со счетом 0:3 в матче заключительного, третьего тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки.

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Шайбы забросили Ян Коварж (11-я минута), Лукаш Седлак (52) и Андрей Нестрашил (60).

Сборная Чехии набрала 8 очков в трех матчах и гарантировала себе первое место в турнирной таблице. Россияне идут на третьем месте, набрав 2 очка в трех играх. Позднее в воскресенье очный матч проведут команды Финляндии (второе место, 4 очка) и Швеции (четвертое, 1).

Сборная Чехии второй раз стала победителем Кубка Карьяла, впервые она выиграла турнир в 2012 году.

Евротур в нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы - четыре, чехи - два.

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Кубок Карьяла
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