Третьяк: игры Кубка Карьяла показывают недостаток международного опыта у ряда россиян

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Игра сборной России на Кубке Карьяла показывает, что не у всех хоккеистов национальной команды есть опыт международных матчей. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Российские хоккеисты занимают третье место на первом этапе Евротура в Хельсинки, в двух матчах набрав два очка. В первой игре россияне уступили финнам со счетом 3:4, а затем по буллитам победили шведов (5:4).

"У нас в составе молодые ребята, они допускают ошибки. К сожалению, не у всех есть международный опыт. Самое главное, что они бьются, стараются, для того эти турниры и существуют, чтобы исправлять ошибки. Думаю, каждый из игроков извлечет для себя международный опыт на таких турнирах, что очень важно", - сказал Третьяк.

"Мы на этих турнирах проверяем, кто есть кто. Как [Анатолий] Тарасов в свое время возил нас в Канаду, потому что там бьют, там нужно быстро принимать решения, каток маленький. И тренеры видят, кто боец, у кого есть характер, кто действительно нужен для сборной на чемпионате мира. Будем надеяться, что такие турниры позволят собрать команду для того, чтобы выиграть чемпионат мира", - добавил Третьяк.

Заключительный матч на Кубке Карьяла сборная России проведет в воскресенье с чехами (начало - 14:30 мск).