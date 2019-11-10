Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кубок Карьяла

Третьяк: игры Кубка Карьяла показывают недостаток международного опыта у ряда россиян

В составе национальной команды на турнире в Финляндии выступают 10 дебютантов
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Игра сборной России на Кубке Карьяла показывает, что не у всех хоккеистов национальной команды есть опыт международных матчей. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

На эту тему
Начало положено. Сборная России по хоккею одержала первую победу под руководством Кудашова

Российские хоккеисты занимают третье место на первом этапе Евротура в Хельсинки, в двух матчах набрав два очка. В первой игре россияне уступили финнам со счетом 3:4, а затем по буллитам победили шведов (5:4).

"У нас в составе молодые ребята, они допускают ошибки. К сожалению, не у всех есть международный опыт. Самое главное, что они бьются, стараются, для того эти турниры и существуют, чтобы исправлять ошибки. Думаю, каждый из игроков извлечет для себя международный опыт на таких турнирах, что очень важно", - сказал Третьяк.

"Мы на этих турнирах проверяем, кто есть кто. Как [Анатолий] Тарасов в свое время возил нас в Канаду, потому что там бьют, там нужно быстро принимать решения, каток маленький. И тренеры видят, кто боец, у кого есть характер, кто действительно нужен для сборной на чемпионате мира. Будем надеяться, что такие турниры позволят собрать команду для того, чтобы выиграть чемпионат мира", - добавил Третьяк.

Заключительный матч на Кубке Карьяла сборная России проведет в воскресенье с чехами (начало - 14:30 мск).

Теги
Кубок Карьяла
Реклама на ТАСС
Сборные по хоккею
Третьяк: молодые российские хоккеисты должны чаще играть на международном уровне
Президент Федерации хоккея России отметил, что организация делает все, чтобы молодые российские игроки получали хоккейное образование именно на родине
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС