Начало положено. Сборная России по хоккею одержала первую победу под руководством Кудашова

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала первую победу под руководством Алексея Кудашова, переиграв во втором матче Кубка Карьяла команду Швеции со счетом 5:4 по буллитам. Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки. День отдыха между первым и вторым матчем турнира сборная России провела в отеле за пределами Хельсинки. Вместо ледовой тренировки игроки провели разминку на земле. Состоялись и командные мероприятия - обед под живую российскую музыку и турнир по настольному теннису. Победу в нем одержал дебютант сборной Артем Швец-Роговой. Обе команды проиграли первые матчи на турнире. Сборная России со счетом 3:4 уступила хозяевам первого этапа Евротура финнам, а шведы в вынесенном матче в Лександе проиграли чехам со счетом 1:3. Для тренеров обеих сборных - Алексея Кудашова и Юхана Гарпенлёва - встречи стали первыми у руля национальных команд.

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По сравнению с матчем с финнами тренерский штаб сборной России произвел несколько изменений. Место в воротах занял Игорь Бобков, заменивший Ивана Бочарова, вместо Александра Кадейкина и Алексея Макеева в четвертой тройке нападения появилась связка игроков ярославского "Локомотива" Денис Алексеев и Артур Каюмов, для которого игра стала первой за национальную команду. Остальные три атакующих сочетания изменений не претерпели, еще двумя дебютантами стали защитник Камиль Фазылзянов и форвард Павел Кудрявцев, заявленный 13-м нападающим. Бобков до этого провел свой единственный матч в форме национальной команды также со шведами. В феврале нынешнего года на Шведских играх сборная России уступила со счетом 2:4. Главное изменение в составе сборной Швеции произошло на последнем рубеже, вместо вратаря "Ак Барса" Адама Рейдерборна место в воротах занял голкипер СКА Магнус Хелльберг. На встречу без участия хозяев пришло посмотреть 3 252 зрителя, подавляющее большинство которых были россиянами. Сборная России, хоть и являлась номинальным гостем матча, могла чувствовать себя как дома. По ходу разминки и самой встречи на арене часто играли различные российские песни патриотического характера. В первых двух периодах на арене по техническим причинам не работало электронное табло - время матча бралось по контрольному секундомеру, а судья-информатор в каждой паузе объявлял в микрофон о том, сколько сыграно. Хорошее начало, смазанная концовка В первом периоде сборная России играла на высоких скоростях и полностью превосходила своего соперника. По итогам первых 20 минут россияне усилиями Антона Слепышева и Дамира Жафярова забросили две безответные шайбы. Второй период начался с необязательных удалений в составе сборной России, в течение первых восьми минут россияне трижды нарушили правила. Сборная Швеции не сумела реализовать большинство, но удаления помогли ей перехватить инициативу.

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В результате одной из контратак Константин Окулов нарушил правила на выходившем к воротам Бобкова Микаэле Линдквисте. В ворота сборной России был назначен буллит, который реализовал Карл Клингберг. До конца периода шведы продолжили атаковать и создали ряд опасных моментов, но броскам из выгодных позиций не хватало точности. Россияне же воспользовались редкой возможностью в большинстве, на добивании удачно сыграл Кирилл Семенов. Череда удалений у сборной России продолжилась и в третьем периоде, ближе к середине которого защитник "Ак Барса" Микаэль Викстранд реализовал двойное численное преимущество и забросил свою вторую шайбу на турнире. Вскоре команды снова быстро обменялись заброшенными шайбами - Никита Сошников в большинстве увеличил преимущество россиян, а Фредрик Хендемарк сократил разницу в счете. Почти за три минуты до окончания основного времени сборная Швеции заменила вратаря шестым полевым игроком, в итоге защитник Никлас Ханссон забросил шайбу в своем дебютном матче за сборную Швеции и сравнял счет. Россияне не сумели воспользоваться многочисленными моментами в оставшееся основное время и овертайме, но оказались удачливее в серии буллитов - результативные броски на свой счет записали Сергей Шумаков и Сошников. "Мне отдали хорошую передачу в большинстве, оставалось только исполнить. На буллит есть заготовка небольшая. Я думал, что он [Хелльберг] вряд ли ее знает, хорошо, что забил", - рассказал автор победного буллита Сошников. Кудашов не удовлетворен игрой Главный тренер сборной России остался не полностью доволен действиями своих игроков. Специалиста беспокоят большое количество удалений и восемь пропущенных шайб в двух играх. Кудашов считает, что его хоккеисты способны контролировать ход игры на протяжении всех 60 минут, что он будет требовать от них в будущих встречах.

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"Сначала был полный контроль, потом ненужные удаления во втором периоде полностью перевернули игру. Мы способны доминировать на протяжении всей игры и не позволять сопернику брать инициативу в свои руки. Любая недоработка, ошибка или расслабленность на международном уровне приводит как минимум к переходу инициативы, а бывает и к голу", - отметил Кудашов. Главный тренер при этом не считает, что в большом количестве пропущенных шайб виноваты голкиперы. Перед началом турнира Кудашов сообщал, что в его планах дать игровое время всем трем заявленным вратарям. На данный момент на лед не выходил только Александр Самонов. После матча со шведами специалист отметил, что пока не готов сказать, кто сыграет на последнем рубеже в матче с командой Чехии. "С вратарями нормальная ситуация, ребята набираются опыта, кто будет играть завтра, пока не готов сказать", - сказал Кудашов. "Восемь пропущенных шайб за две игры - это много. Потеряли концентрацию, в защите плохо сыграли. Нам тренеры рассказывали, как играть против шведов, мы должны были действовать лучше в этом матче", - подчеркнул Семенов. В заключительном матче Кубка Карьяла российские хоккеисты в воскресенье сыграют с чехами. Встреча начнется в 14:30 мск.