Сборная России по хоккею по буллитам обыграла шведов во втором матче на Кубке Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. Сборная России по хоккею по буллитам победила команду Швеции со счетом 5:4 в матче второго тура первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла. Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки. В составе сборной России отличились Антон Слепышев (11-я минута), Дамир Жафяров (15), Кирилл Семенов (35) и Никита Сошников (52). У шведов шайбы забросили Карл Клингберг (30), реализовав буллит, Микаэль Викстранд (49), Фредрик Хендемарк (54) и Никлас Ханссон (58). Решающий буллит на счету Сошникова. Лучшими игроками матча признаны Слепышев и хоккеист сборной Швеции Клас Дальбек. Алексей Кудашов одержал первую победу во главе сборной России (специалист провел второй матч на посту главного тренера национальной команды). В первом туре в четверг россияне со счетом 3:4 уступили хозяевам турнира финнам, а шведы в вынесенном матче в Лександе проиграли чехам со счетом 1:3. Позднее в субботу сборная Финляндии встретится с командой Чехии в матче второго тура.

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Сборные Чехии и Финляндии набрали по три очка, у россиян два очка, у шведов одно. Россияне и шведы провели по два матча. Сборная России сыграет с командой Чехии в заключительном матче турнира, а шведы встретятся с хоккеистами из Финляндии. Обе встречи пройдут в воскресенье, матч с участием сборной России начнется в 14:30 мск. Евротур в нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды. Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы - четыре, чехи - один. Ход матча По сравнению с матчем с финнами тренерский штаб сборной России произвел четыре изменения в составе. Место в воротах с первых минут занял Игорь Бобков, заменивший Ивана Бочарова, вместо Алексанра Кадейкина и Алексея Макеева в четвертой тройке нападения появилась связка игроков ярославского "Локомотива" Денис Алексеев и Артур Каюмов, для которого игра стала первой за национальную команду. Остальные три атакующих сочетания изменений не претерпели, еще одним дебютантом стал защитник Камиль Фазылзянов. Главное изменение в составе сборной Швеции произошло на последнем рубеже, вместо вратаря "Ак Барса" Адама Рейдерборна место в воротах занял голкипер СКА Магнус Хелльберг. Первый период прошел с большим игровым преимуществом сборной России, которое команда Кудашова воплотила в две заброшенные шайбы. Сначала после хорошей комбинации точный бросок с левого круга вбрасывания нанес Антон Слепышев, а затем Дамир Жафяров оказался самым расторопным перед воротами соперника, подкараулил отскок шайбы и переправил ее в сетку. Российские хоккеисты могли уйти на перерыв с еще большим перевесом в счете, но Хелльберг несколько раз свою команду выручил. Шведы же в первые 20 минут почти не атаковали и сумели создать только один опасный момент.

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Второй период начался с необязательных удалений в составе сборной России, в течение первых восьми минут россиян трижды нарушили правила. Сборная Швеции не сумела реализовать большинство, но удаления помогли ей перехватить инициативу. В результате одной из контратак Константин Окулов нарушил правила на выходившем к воротам Бобкова Микаэле Линдквисте. В ворота сборной России был назначен буллит, который реализовал Карл Клингберг. Шведы продолжили атаковать, но в одной из редких атак россиян у лицевого борта грубо сыграл Симон Бертильссон. На исходе двухминутного большинства Кирилл Семенов первым успел на добивание и с близкого расстояния поразил ворота Хелльберга, который отбил первый бросок перед собой. В концовке двадцатиминутки шведы создали несколько опасных моментов, но броскам из выгодных позиций не хватало точности. В третьем периоде сначала команды обменялись удалениями, после чего сборная России осталась втроем. Двойное численное преимущество реализовал защитник "Ак Барса" Микаэль Викстранд, который забросил свою вторую шайбу на турнире. Но спустя две минуты правила в своей зоне уже нарушили шведы, а Никита Сошников после комбинации с участием Андрея Кузьменко и Константина Окулова поразил дальнюю девятку ворот Хелльберга. Однако за шесть минут до окончания периода Фредрик Хендемарк сократил разрыв в счете, а за две с половиной минуты Никлас Ханссон броском от синей линии забросил шайбу в своем дебютном матче за сборную Швеции и сравнял счет. В тот момент шведские хоккеисты играли вшестером, заменив вратаря шестым полевым игроком. В следующей атаке отличный момент принести победу сборной России в основное время упустил Сергей Шумаков, не попавший в створ ворот с близкого расстояния. В овертайме в формате три на три у российских хоккеистов также было несколько шансов завершить встречу, но реализовать их не удалось. В серии буллитов для выявления победителя командам пришлось исполнить по восемь штрафных бросков. В составе российской сборной свои попытки реализовали Сергей Шумаков и Никита Сошников, шведы смогли забросить только одну шайбу. --0--кка/брс/ту