Фигуристка Щербакова не верила, что будет тренироваться у Этери Тутберидзе

"У меня довольно хорошо получалось, и родители, когда мне было девять, решили, что пора определяться - это [фигурное катание] останется как хобби или попробуем заниматься профессионально, - сказала Щербакова. - И тогда решили попробовать перейти в группу к Этери Георгиевне, она тренировала на том же катке. У нее тогда каталась Юлия Липницкая, и мы, когда у нас тренировки были после них, выходили из раздевалок, подглядывали, как они тренируются".

ЧУНЦИН /Китай/, 11 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская фигуристка Анна Щербакова не поверила, когда родители сообщили ей, что она будет тренироваться у Этери Тутберидзе. Об этом фигуристка рассказала в интервью ТАСС.

"Мне тогда казалось, что это какой-то недосягаемый уровень, когда родители сказали, что мы попробуем к ней перейти, я почему-то даже не поверила в это изначально, но меня взяли в группу, - добавила фигуристка. - Первое время было очень тяжело, я тогда прыгала только двойные прыжки, очень долго мне не давались тройные. В этот момент я немного застопорилась - все ровесницы уже прыгали их, а я - нет. Это был тяжелый момент, но потом как-то резко запрыгала все и сразу".

Щербакова - чемпионка России 2018 года, серебряный призер юниорского первенства мира - 2019 и обладательница двух золотых медалей этапов юниорского Гран-при. В нынешнем сезоне фигуристка дебютировала на взрослом международном уровне и после двух побед на Гран-при первой среди всех спортсменок квалифицировалась во взрослый финал серии. В произвольной программе Щербакова исполняет два четверных лутца - этот прыжок считается самым сложным на текущий момент как в женском одиночном катании, так и в мужском.

Тутберидзе подготовила двух олимпийских чемпионок - Липницкую (командный турнир Игр 2014 года в Сочи) и Алину Загитову (личное первенство Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане), а также двукратного серебряного призера Игр-2018 Евгению Медведеву. Сейчас, помимо Загитовой и Щербаковой, в группе Тутберидзе занимаются мировая рекордсменка в произвольной программе и по сумме баллов Александра Трусова и Алена Косторная, владеющая одним из самых трудных прыжков в женском катании - тройным акселем.