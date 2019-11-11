Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристка Щербакова не верила, что будет тренироваться у Этери Тутберидзе

Спортсменка призналась, что ей довольно долгое время не удавались тройные прыжки
Анна Щербакова EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG
Описание
Анна Щербакова
© EPA-EFE/HOW HWEE YOUNG

ЧУНЦИН /Китай/, 11 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российская фигуристка Анна Щербакова не поверила, когда родители сообщили ей, что она будет тренироваться у Этери Тутберидзе. Об этом фигуристка рассказала в интервью ТАСС.

"У меня довольно хорошо получалось, и родители, когда мне было девять, решили, что пора определяться - это [фигурное катание] останется как хобби или попробуем заниматься профессионально, - сказала Щербакова. - И тогда решили попробовать перейти в группу к Этери Георгиевне, она тренировала на том же катке. У нее тогда каталась Юлия Липницкая, и мы, когда у нас тренировки были после них, выходили из раздевалок, подглядывали, как они тренируются".

На эту тему
Щербакова намерена защитить титул чемпионки России по фигурному катанию

"Мне тогда казалось, что это какой-то недосягаемый уровень, когда родители сказали, что мы попробуем к ней перейти, я почему-то даже не поверила в это изначально, но меня взяли в группу, - добавила фигуристка. - Первое время было очень тяжело, я тогда прыгала только двойные прыжки, очень долго мне не давались тройные. В этот момент я немного застопорилась - все ровесницы уже прыгали их, а я - нет. Это был тяжелый момент, но потом как-то резко запрыгала все и сразу".

Щербакова - чемпионка России 2018 года, серебряный призер юниорского первенства мира - 2019 и обладательница двух золотых медалей этапов юниорского Гран-при. В нынешнем сезоне фигуристка дебютировала на взрослом международном уровне и после двух побед на Гран-при первой среди всех спортсменок квалифицировалась во взрослый финал серии. В произвольной программе Щербакова исполняет два четверных лутца - этот прыжок считается самым сложным на текущий момент как в женском одиночном катании, так и в мужском.

Тутберидзе подготовила двух олимпийских чемпионок - Липницкую (командный турнир Игр 2014 года в Сочи) и Алину Загитову (личное первенство Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане), а также двукратного серебряного призера Игр-2018 Евгению Медведеву. Сейчас, помимо Загитовой и Щербаковой, в группе Тутберидзе занимаются мировая рекордсменка в произвольной программе и по сумме баллов Александра Трусова и Алена Косторная, владеющая одним из самых трудных прыжков в женском катании - тройным акселем.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Туктамышева сообщила, что приостановила тренировки четверного тулупа
Перед началом нынешнего сезона фигуристка рассказала, что тренировала прыжок на специальном страховочном приспособлении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС